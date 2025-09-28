Sadettin Saran 'maaşın' hesabını soracak

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, başkanlık seçimi öncesinde hakkında ortaya atılan iddiaların futbolcuları etkilediğini söyledi. Söz konusu iddiaların asılsız olduğunu belirten Saran, "Maaşları veremezler söylentisi, futbolcuları çok olumsuz etkiledi" dedi.

"bu lafları çıkaran omurgasızları camiamızdan uzaklaştırmak için elimden geleni yapacağım" diyen Saran, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'le yaptığı görüşme hakkında da bilgi verdi.

NEDEN UZUN SÜREDİR ŞAMPİYONLUK GELMİYOR?

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, Sabah Gazetesi'nden Tuba Kalçık'a açıklamalarda bulundu.

Sarı lacivertli kulübün neden uzun süredir şampiyon olmadığına dair soru üzerine Saran, "Dış etkenler elbette var ama en büyük sıkıntımız içimizdeki sorunlar. Birlik ve beraberliği tam anlamıyla sağlayamadık. İletişimde, futbol aklımızda, karar mekanizmamızda sorun var. Bunlar düzeldiğinde şampiyonluk kendiliğinden gelecektir" dedi.

"FENERBAHÇE BİR DAHA İKİ KİŞİ ARASINDA GİDİP GELMEYECEK"

"Sadece medyadaki bazı kişiler değil, geçmişte bu camiada önemli görevler üstlenmiş ama bugün duruma göre pozisyon alan kişiler de Fenerbahçe'ye büyük zarar veriyor" diyen Saran, "Bu durum dış etkenlerden bile tehlikeli" ifadelerini kullandı.

Tüzük değişikliği ile şampiyon olamayan başkanın görevinin 3 yılda sona ereceğini söyleyen Saran, "Şampiyon olamazsak bir daha aday olmayacağım. Bu değişiklikle Fenerbahçe bir daha 27 yıl boyunca iki kişi arasında gidip gelmeyecek. Geçmişe takılıp kalmayacağız. Artık ileriye bakma zamanı" diye konuştu.

"ŞEFER TRİBÜNÜNDE ONLARIN KOLTUKLARI OLACAK"

Eski başkanlar Aziz Yıldırım ve Ali Koç'la kupa kaldırmak istediği sözleri hatırlatılan Sadettin Saran, "Eski başkanlarımız Aziz Yıldırım ve Ali Koç için stadımızın şeref tribününde iki koltuk her zaman ayrılmış olacak. Üç başkanın yan yana maç izlediğini düşünsenize, bundan daha iyi bir birliktelik mesajı olabilir mi?" dedi.

"OMURGASIZLARI UZAKLAŞTIRACAĞIM"

Fenerbahçe adını kullanarak kendi çıkarları için hareket edenler olduğunu söyleyen Saran, "Seçim sürecinde benimle ilgili birçok asılsız iddia gündeme getirilmeye çalışıldı. Bu iddiaları gündeme getirmeye çalışanlar da camiamızın içinden gelen insanlar. 'Kayyum gelecek' laflarını da camiamızdan bazı isimler bilerek çıkardı. En üzücüsü ne biliyor musunuz? Tüm bunları yapanlar da güya Fenerbahçeliler" ifadelerini kullandı.

"Güç neredeyse oraya giden, omurgasız insanlar. Bir de çıkıp 'maaş ödeyemez' dediler. Bu tipler en çok takıma zarar veriyor" diyen Saran, şöyle devam etti:

"Bunlar sadece kendi çıkarları için bunu yapıyorlar. Bana yakın olmadıkları için bunu yapıyorlar, zaten böyleleri bana yakın olamazlar. Tüm bu laflar oyunculara zarar verdi. Futbolculara 'Çekilmedik, kayyum gelmedi, maaş ödeyebildik bakın' dedim. Futbolcuların ne kadar etkilendiklerini görünce, bu lafları çıkaran omurgasızlara çok kızıyorum. Camiamızdan böyle omurgasızları uzaklaştırmak için elimden geleni yapacağım."

"FUTBOLCULARI ÇOK OLUMSUZ ETKİLEDİ"

"Son 2 maçtaki başarısız sonuç bu çıkan laflar yüzünden mi oldu sizce?" sorusuna yanıt veren Sadettin Saran, "Takımın bu süreçten etkilendiği açık. Seçim atmosferi ve bazı söylentiler oyuncuların moralini bozmuş olabilir. 'Maaşları veremezler' söylentisi mesela, futbolcuları çok olumsuz etkiledi. Böylesi dönemlerde bu tür etkilenmeler gayet normaldir. Ama mesele sadece seçim süreci değil; geçmişten bugüne gelen sorunların birikimi de var. Samandıra'da oyuncularla buluştum ve bu sorunları geride bırakmak için özel konuşmalar yaptık. Camiamızla birlikte kenetlenerek bu sorunları aşacağız. O güç bu büyük camiada fazlasıyla var. Biz de bu sürece hazırız" diye konuştu.

Youtube kanalı Hodri Meydan'da yorumculuk yapan Ahmet Ercanlar, seçim öncesinde "Saran'ın öyle bir gücü yok, Hakan Bilal Kutlualp'in öyle bir gücü yok. Yok yani! Parayı nereden getirecekler abi. Saran'ın cebinden bir kuruş bile koyabileceğini düşünüyor musunuz? Koymayacak. Kaynak nereden yaratacak" demişti.

Saran, "Geçen gün biri çıkmış, 'maaşları nasıl ödeyeceksin' diyor. Bunu diyen adam, oğlum sen kaç tane maaş ödedin hayatında! Sen iş adamlığının, kulüp başkanlığının nesini bilirsin? Fenerbahçeliyim diye ortada dolaşıyorlar, tek amaçları Fenerbahçe'yi çok seviyorum diyerek kendilerine yer edinmek" yanıtını vermişti.

"DURSUN ÖZBEK'LE YAPICI BİR GÖRÜŞME OLDU"

Kendisini ilk tebrik eden kişinin Galatasaray Başkanı Dursun Özbek olduğunu aktaran Saran, "Bütün başkanlar arayıp, beni tebrik etti. Ama ilk tebrik eden Dursun Özbek oldu. Dursun Bey ile çok yapıcı bir konuşma yaptık. Fenerbahçemizin haklarını tabi ki sonuna kadar koruyacağım ama bu yolda popülist adımlar atmayacağım" şeklinde konuştu.

Kulübün haklarını savunacaklarını vurgulayan Saran, "Elbette yapıcı yaklaşımları kıymetli buluruz ama Fenerbahçe'nin hakkı söz konusu olduğunda tek ölçümüz kararlılıktır. Rahatsızlıklarımızı dile getiririz, baktık çok üstümüze gelirlerse o zaman Fenerbahçe'yi korumak adına ne yapılması gerekiyorsa onu yaparım, gerektiğinde o masada en sert şekilde durmasını da bilirim. Biz barış istiyoruz ama herkes şunu bilsin ki barış istiyorsan savaşa da hazır olman gerekiyor. Hakkımızı savunurken geri adım atmayacağız" ifadelerini kullandı.