Sadettin Saran öyle bir şey denedi ki...'Çok akıllıca değildi' diye paylaştı

İş dünyasının tanınmış isimlerinden Sadettin Saran sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile dikkat çekti.

Sosyal medya hesabı üzerinden o anları paylaşan Saran havanın sabah saatlerinde eksi 8 olduğunu suya girdiği anlarda ise havanın eksi yedi derece olduğunu söyledi.

Suya girdiği anları takipçileri ile paylaşan isim, suyun iki derece olduğunu sözlerine ekledi. Suya girip karşıya kadar yüzeceğini söyleyen Saran sudan çıktığı anları da paylaştı. Dondurucu soğukta suya giren Saran, yüzdükten sonra yaptığı paylaştığı videoda 'çok akıllıca değildi kafamı sokmak' dedi.

Saran'ın suya girdiği ortamda yerlerde kar olduğu görüldü.