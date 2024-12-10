Sadettin Saran öyle bir şey denedi ki...'Çok akıllıca değildi' diye paylaştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

İş insanı Sadettin Saran sosyal medya hesabından öyle bir video paylaştı ki izleyenler şoke oldu. Saran dondurucu havada buz gibi suya girdi.

İş dünyasının tanınmış isimlerinden Sadettin Saran sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile dikkat çekti.

Sosyal medya hesabı üzerinden o anları paylaşan Saran havanın sabah saatlerinde eksi 8 olduğunu suya girdiği anlarda ise havanın eksi yedi derece olduğunu söyledi.

saransu.jpg

Suya girdiği anları takipçileri ile paylaşan isim, suyun iki derece olduğunu sözlerine ekledi. Suya girip karşıya kadar yüzeceğini söyleyen Saran sudan çıktığı anları da paylaştı. Dondurucu soğukta suya giren Saran, yüzdükten sonra yaptığı paylaştığı videoda 'çok akıllıca değildi kafamı sokmak' dedi.

saran.jpg

Saran'ın suya girdiği ortamda yerlerde kar olduğu görüldü.

Son Haberler
Özbekistan Halima İbragimova'nın yasını tutuyor
Özbekistan Halima İbragimova'nın yasını tutuyor
Kaliforniya'da 'tehlikeli durum' ilan edildi
Kaliforniya'da 'tehlikeli durum' ilan edildi
Cristian Romero Tottenham yönetimini topa tuttu
Cristian Romero Tottenham yönetimini topa tuttu
MİT Suriye'de PKK/YPG konvoyunu vurdu: Esad rejiminden kalan füze, ağır silah ve mühimmatları kaçırıyorlardı
MİT Suriye'de PKK/YPG konvoyunu vurdu: Esad rejiminden kalan füze, ağır silah ve mühimmatları kaçırıyorlardı
Borsa günü düşüşle tamamladı. En çok hangi sektörler değer kaybetti (10 Aralık 2024)
Borsa günü düşüşle tamamladı