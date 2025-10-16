Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 9. haftasında Fatih Karagümrük ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertli ekibin çalışmasını Başkan Sadettin Saran, Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ve Futbol Direktörü Devin Özek de takip etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; salonda yapılan core ve kuvvet çalışmalarıyla başladı.

Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sahada devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Fenerbahçe, 19 Ekim Pazar günü Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek. Şükrü Saracoğlu Stadyumu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği maçta, Anıl Usta ve Samet Çavuş yardımcı hakem olarak görev yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Melih Kurt görevlendirildi.