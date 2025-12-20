'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında Çağlayan Adliyesi'nde savcılığa ifade veren Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran hakkında karar verildi. Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adliyeden ayrılan Sadettin Saran, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Eyüpspor - Fenerbahçe maçını seyretmeye gitti. Saran, Fenerbahçe - Eyüpspor maçına yetişti. Taraftarlar, Saran'ı coşkuyla karşıladı.

NE OLMUŞTU?

Yurt dışında bulunan Saran, gece saatlerinde İstanbul’a dönmüştü. Sabahın ilk saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na giden Saran, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına, yaklaşık 2 saat 15 dakika beyanda bulundu. İfade süreci, savcılık makamında tamamlanmıştı.

Soruşturma dosyasında Saran hakkında “uyuşturucu madde temin etmek” ve “uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak” iddiaları yer alıyor.

ADLİ TIP KURUMU'NA SEVK EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü dosya kapsamında işlemler sürüyor.

Savcılıktaki sorgunun ardından Sadettin Saran, saç ve kan örneklerinin alınması amacıyla Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. İşlemleri tamamlanan Saran, yeniden adliyeye getirilmişti.

TUTUKLANAN ELA RÜMEYSA CEBECİ YENİDEN ADLİYEDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Sadettin Saran ile mesajları ortaya çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci de ek ifade için adliyeye geldi. Ela Rümeysa Cebeci ifade işlemlerinin ardından yeniden cezaevine gönderildi.

Cebeci uyuşturucu soruşturmasında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmış önce serbest bırakılmış uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından da yeniden gözaltına alınıp tutuklanmıştı.