Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 2-0'dan geri gelip 5-2 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından İstanbul'a dönerken futbolcuları tebrik etti. Son derece neşeli halleriyle dikkat çeken çiçeği burnunda başkan attığı 2 golle mücadelenin yıldızı olan Marco Asensio ile gülümsetici bir diyaloğa girdi.

SADETTİN SARAN'DAN MARCO ASENSIO'YA SÜRPRİZ SORU

Saran, Marco Asensio'ya ceza sahası dışından yerden sektirerek attığı golü sorup, "Topa vurduğunda önce aşağı, sonra yukarı gitti. Bunu bilerek mi yaptın?" dedi.

Dünyaca ünlü 10 numara, "Evet, tabii ki" cevabını verdi.

Saran, ''Gerçekten mi?'' şeklinde tekrar sorarken, Asensio, ''Evet, evet'' dedi.

Bu anlar, Fenerbahçe taraftarları tarafından sosyal medyada adeta beğeni yağmuruna tutuldu.