Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 2-0'dan geri gelip 5-2 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından İstanbul'a dönerken futbolcuları tebrik etti. Son derece neşeli halleriyle dikkat çeken çiçeği burnunda başkan attığı 2 golle mücadelenin yıldızı olan Marco Asensio ile gülümsetici bir diyaloğa girdi.

Sadettin Saran faaliyetlerine son vermişti! Tuttur'a soruşturma başlatıldıSadettin Saran faaliyetlerine son vermişti! Tuttur'a soruşturma başlatıldıSpor

Sadettin Saran ve Marco Asensio arasında olay diyalog! İkna olmayınca aynı soruyu iki kez sordu - Resim : 2

İş insanı itiraf etti! O maça bahis yapmış: Futbolcuya da 20 bin dolar verilmişİş insanı itiraf etti! O maça bahis yapmış: Futbolcuya da 20 bin dolar verilmişSpor

SADETTİN SARAN'DAN MARCO ASENSIO'YA SÜRPRİZ SORU

Saran, Marco Asensio'ya ceza sahası dışından yerden sektirerek attığı golü sorup, "Topa vurduğunda önce aşağı, sonra yukarı gitti. Bunu bilerek mi yaptın?" dedi.

Dünyaca ünlü 10 numara, "Evet, tabii ki" cevabını verdi.

Saran, ''Gerçekten mi?'' şeklinde tekrar sorarken, Asensio, ''Evet, evet'' dedi.

Bu anlar, Fenerbahçe taraftarları tarafından sosyal medyada adeta beğeni yağmuruna tutuldu.

Dursun Özbek'in 60 milyon euro hayali yıkıldı! Her şey altüst olduDursun Özbek'in 60 milyon euro hayali yıkıldı! Her şey altüst olduSpor
Büyük skandal! Sahanın ortasında takım arkadaşını tokatladıBüyük skandal! Sahanın ortasında takım arkadaşını tokatladıSpor
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkıyor! 8 eksikle 3 puan peşindeyizGalatasaray Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkıyor! 8 eksikle 3 puan peşindeyizSpor