Sadettin Saran yıkıldı

Fenerbahçe'de başkanlık için adı geçen ancak seçime girmeyen Saran Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olan Sadettin Saran, annesi Geraldine Saran'ın cenaze töreninin Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacağını belirtti.

Bu üzücü haberi Saran, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Ayrıca, taziyelerin 1 Temmuz'da Delta Hotels By Marriott İstanbul'da öğleden sonra 13.00 ile 17.00 saatleri arasında kabul edileceği bildirildi.

Annesine olan bağlılığı ile bilinen Sadettin Saran, sosyal medyada annesi ile olan fotoğraflarını paylaşarak sevgisini sık sık ifade etmişti.

Saran, geçtiğimiz Sevgililer Günü'nde annesine çiçeklerle sürpriz yaparak, bu anları sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşmış ve herkesi duygulandırmıştı.

Sadettin Saran, babası Özbek Saran'ı da 2022 yılında kaybetmişti.

Saran ailesi, cenaze için çiçek göndermek yerine bağış yapmak isteyenlerin Darüşşafaka Cemiyeti'ne Geraldine Saran adına yardım yapmalarını talep etti.