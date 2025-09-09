Sadettin Saran'a müjdeli haber

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, Sadettin Saran’ın adaylığını engelleyecek bir durum bulunmadığına karar verdi.

YÜKSEK DİVAN KURULU İTİRAZI REDDETTİ

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Yüksek Divan Kurulu, Sadettin Saran'ın başkan adaylığına yapılan itiraz başvurusunu incelemeye aldıktan sonra ret kararı verdi. Böylece Sadettin Saran’ın başkan adaylığının önünde resmi bir engel kalmadı.

İTİRAZ BAŞVURUSU NEDEN YAPILMIŞTI?

Bir kongre üyesi, “Tuttur hisseleri” gerekçesiyle Sadettin Saran'ın başkan adaylığına itiraz başvurusunda bulunmuştu.

Saran ise bu olay üzerine, “Tuttur hisselerinden feragat için başvurumuzu çok önce yaptık. Adaylığımızın önünde hiçbir engel yok.” ifadelerini kullanmıştı.