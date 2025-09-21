Sadettin Saran'dan açıklama: Dışarı çıkartılsınlar

Fenerbahçe başkan adayı Sadettin Saran, yetkisi olmayan kişilerin stada alındığını duyurdu.

Saran'ın ekibinden yapılan açıklamada, "Olağanüstü seçimli genel kurulumuzun yapıldığı stadımıza; kongre üyesi olmayan kalabalık bir grubun, görevliler yardımıyla tribünlere giriş yaptığını üzülerek takip etmekteyiz" denildi.

Söz konusu kişilerin dışarı çıkarılması istenen açıklamada, "Demokrasi şölenimizi tüzüğümüzün gereklerine ve Fenerbahçe'ye yakışır bir şekilde sürdürmenin, başta mevcut yönetimimiz olmak üzere hepimizin görevi olduğunu hatırlatmak isteriz. Üye veya görevli kartı olmayanlar dışarı çıkartılmalıdır" ifadelerine yer verildi.

