Sadettin Saran'dan açıklama: Dışarı çıkartılsınlar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sadettin Saran'dan açıklama: Dışarı çıkartılsınlar

Fenerbahçe kongre üyesi olmayan kişilerin seçimin yapıldığı alana alındığını belirten başkan adayı Sadettin Saran, söz konusu kişilerin stattan çıkartılmasını istedi.

Fenerbahçe başkan adayı Sadettin Saran, yetkisi olmayan kişilerin stada alındığını duyurdu.

Saran'ın ekibinden yapılan açıklamada, "Olağanüstü seçimli genel kurulumuzun yapıldığı stadımıza; kongre üyesi olmayan kalabalık bir grubun, görevliler yardımıyla tribünlere giriş yaptığını üzülerek takip etmekteyiz" denildi.

Söz konusu kişilerin dışarı çıkarılması istenen açıklamada, "Demokrasi şölenimizi tüzüğümüzün gereklerine ve Fenerbahçe'ye yakışır bir şekilde sürdürmenin, başta mevcut yönetimimiz olmak üzere hepimizin görevi olduğunu hatırlatmak isteriz. Üye veya görevli kartı olmayanlar dışarı çıkartılmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Hakan Bilal Kutlualp, Sadettin Saran'dan ilk talebini açıkladıHakan Bilal Kutlualp, Sadettin Saran'dan ilk talebini açıkladı

Aykut Kocaman’dan Fenerbahçe seçiminde flaş sözler! 'İhtiyaç olursa buradayım'Aykut Kocaman’dan Fenerbahçe seçiminde flaş sözler! 'İhtiyaç olursa buradayım'

Ali Koç oyunu kullandı! Sandık önünde taraftarlara ve camiaya söz verdiAli Koç oyunu kullandı! Sandık önünde taraftarlara ve camiaya söz verdi

Son Haberler
Alanya'da orman yangınlarıyla ilgili asılsız paylaşım yapan şahıs yakalandı
Alanya'da orman yangınlarıyla ilgili asılsız paylaşım yapan şahıs yakalandı
Zonguldak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Zonguldak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Fenerbahçe 15-0"lık galibiyetle başladı
Fenerbahçe 15-0"lık galibiyetle başladı
Artvin'de yol onarım sırasında kamyon göçüğe düştü: 1 yaralı
Artvin'de yol onarım sırasında kamyon göçüğe düştü: 1 yaralı
Malatya'da kayıp olan otizmli çocuk için ekipler seferber oldu
Malatya'da kayıp olan otizmli çocuk için ekipler seferber oldu