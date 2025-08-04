Sadettin Saran'dan Ali Koç'u çok kızdıracak sözler! Seçim öncesi kılıcını çekti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sadettin Saran'dan Ali Koç'u çok kızdıracak sözler! Seçim öncesi kılıcını çekti

Fenerbahçe'de gözler eylül ayına yapılacak olan seçime çevrildi. Başkanlık için adaylığını açıklayan Sadettin Saran, katıldığı bir etkinlikte açıklamalar yaptı. Saran, mevcut yönetiminden daha fazla çocuğu Fenerbahçeli yaptıklarını söyledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de eylül ayında gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul öncesi başkan adaylığını açıklayan Sadettin Saran, açıklamalarda bulundu. Bandırma'da genel kurul üyeleri ve taraftarlarla buluşan Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimine dair eleştiri yaptı.

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SADETTİN SARAN'DAN ALİ KOÇ VE YÖNETİME SALVO!

Ali Koç ve yönetimine gönderme yapan Sadettin Saran, "Biz maalesef mevcut yönetimden daha fazla çocuğu Fenerbahçeli yaptık. Başkan olduktan sonra daha fazlasını yapacağız.'' dedi.

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''SARI-LACİVERT VE ATATÜRK''

Sözlerine devam eden Saran, "Biz, Anadolu'da 27 spor salonu ve 10 okul yaptırdık, hepsinin 2 ortak noktası var: Sarı-lacivert ve Atatürk." ifadelerini kullandı.

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SEÇİME AZ BİR SÜRE KALDI

Sarı-lacivertlilerde seçimli olağanüstü genel kurul 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Çoğunluk sağlanamaması halinde ise 20-21 Eylül'de yapılacak.

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