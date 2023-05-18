Sadettin Saran'dan Ali Koç'u kızdıracak cevap. Taraftarın sorusu sonrası herkes sevinç yaşadı

Editör: Barış Atakan

Ali Koç yönetiminin 2018'den bugüne dek Fenerbahçe'nin futbolda kupa kazanamaması ve ezeli rakiplerine evinde yenilmesinin ardından Sarı Lacivertli taraftarlar, isyan etmiş durumda. İş insanı Sadettin Saran'ın katıldığı bir söyleşide Fenerbahçeli bir taraftarın sorusuna verdiği cevap sonrası salonda alkış ve ıslıklar koptu.

YEŞİL IŞIK YAKTI

Taraftarın "Fenerbahçe'nin gidişatından senelerdir memnun değilim" söylemine karşılık taraftarın sorusunu bitirmeden Saran "Ben gelince düzelecek" cevabını verdi. Cevap sonrası salonda alkış koptu ve sosyal medyada yayımlanan video, diğer Fenerbahçeli taraftarları da sevindirdi.

"KAFALARI KARIŞTIRMAK İSTEMİYORUM"

Geçtiğimiz ay katıldığı konferans sonrası açıklamalarda bulunan Sadettin Saran "Son günlerde başkan olmam için yoğun ilgi var. Fenerbahçe aşığı biri olarak bu işe seve seve soyunurum. Fakat şu ortamda konuşarak karıştırıcı biri olmak istemiyorum” demişti.