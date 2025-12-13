Devre arasında forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin listesinin ilk sırasında Atletico Madrid'de forma giyen Alexander Sörloth yer alıyor. Başkan Sadettin Saran'ın transferini çok istediği yıldız isim için Devin Özek ile bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.

'TÜM ŞARTLARIMIZI ZORLAYALIM'

Sadettin Saran'ın Devin Özek ile yaptığı zirvede "Sörloth transferinde elimizden ne geliyorsa yapalım. Oyuncu, bize gelmek istiyorsa, kulübü ile anlaşma sağlamak için tüm şartlarımızı zorlayalım. Sörloth transferinde olumsuz bir durum yaşanmadıkça diğer isimlere yönelmeye gerek yok." sözlerini sarf ettiği iddia edildi.

SEZON RAKAMLARI

Alexander Sörloth, bu sezon Atletico Madrid formasıyla 23 maçta boy gösterdi. 1.95'lik golcü, bu mücadelelerde 5 gol ve 1 asist üreterek, takımına 6 gollü skor katkısı vermeyi başardı.