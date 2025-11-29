Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray 1 Aralık Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, rakibini mağlup etmesi halinde liderlik koltuğuna oturacak. Bu mücadelede mutlak galibiyet isteyen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, harekete geçti.

SADETTİN SARAN'DAN GALATASARAY'A KARŞI PRİM MOTİVASYONU!

A Spor'da yer alan habere göre: Fenerbahçe Yönetimi, Galatasaray derbisi için sürpriz bir karar aldı. Yönetimin, sarı-kırmızılılara karşı galibiyet alınması halinde takıma hatrı sayılır bir prim vereceği kaydedildi. Bu kararın, oyunculara iletildiği de aktarıldı.