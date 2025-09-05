Sadettin Saran'dan flaş Aziz Yıldırım açıklaması

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, Youtube kanalı Sports Digitale'de açıklamalarda bulundu.

Liyakatli bir ekip kurmaya çalıştığını söyleyen Saran, “İki transfer... Fenerbahçe'nin ruhunu yeniden canlandırmak ve Kadıköy cehennemi, bunların ikisini geri getireceğiz. Bunlarla beraber şampiyon olmama ihtimalimiz yok diye düşünüyoruz. Samandıra'nın üzerindeki ölü toprağını kaldıracağız” dedi.

"ÖNCE BABAMI SONRA AZİZ BEY'İ ARARDIM"

Eski başkan Aziz Yıldırım döneminde yönetici olduğunu hatırlatan Saran, “Takım çok kötü giderken şube sorumluluğunu bana vermişti. Hatta basın sözcümüz ateşten gömleği giydi dedi. O sene takım kötü giderken yaptıklarımız sonrasında bir sene sonra şampiyonluğa kadar gitti bu iş. Yöneticilik sürecinde aramız çok iyiydi. Ben kandilde, bayramda babamı arardım, hemen arkasından Aziz Bey'i arardım. Sonra aramız bozuldu maalesef. O süreçten bugüne kadar onu aramadım” diye konuştu.

"HAYALİM 3 BAŞKAN KUPA KALDIRMAK"

Yıldırım'la görüşmek istediğini dile getiren Sadettin Saran, “Artık başkan adayıyım, gerçekten samimi bir şekilde Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliğini istiyorum. Bu yapmak için Aziz Bey'den randevu isteyeceğim. İsteğim şu ki, göreve gelince Aziz Bey de Ali Bey de beni arasın, önerilerde bulunsun. Benim hayalim kupayı kaldırmak ve 3 başkan el ele bu kupayı kutlamak. Bunu yaparsan 3 başkan o zaman bu başarı sürdürülebilir olur. Bizde bölünmüşlük var, bunu kaldırmadan şampiyon olamayız” ifadelerini kullandı.

"BUNLAR FIRILDAK GİBİ!"

Bazı açıklamalara tepki gösteren Saran, "Geçen gün biri çıkmış, 'maaşları nasıl ödeyeceksin' diyor. Bunu diyen adam, oğlum sen kaç tane maaş ödedin hayatında! Sen iş adamlığının, kulüp başkanlığının nesini bilirsin?" dedi.

"Fenerbahçeliyim diye ortada dolaşıyorlar, tek amaçları Fenerbahçe'yi çok seviyorum diyerek kendilerine yer edinmek. Fırıldak gibiler, güç neredeyse oraya giderler" diyen Saran, "Bizim bunlardan uzaklaşmamız lazım. Sadece orada burada değil düşman, kendi içimizde. Bunu söyleyenler ve söyletenler, bir sponsorluk için fikir değiştiren insanlar. Bunlar Fenerbahçeli değil!" şeklinde konuştu.

"GERİ KALAN BORÇLARI BEN KAPATACAĞIM"

Bankalar Birliği'ne borcun kapatılacağını söyleyen Saran, "Maaşlar nasıl ödenecek diyor. Ya o kadar cahil ki... Fenerbahçe'nin 300 milyon dolar geliri var. 4 milyon her ay açık var. Biz kasa kolaylığıyla geliyoruz. Ali Bey 'Bankalar Birliği'ne borçları kapatacağım' diyor. Ben de geri kalan borçları kapatacağım. Hangi başkan bugüne kadar 'Ben bir buçuk sene sonra gidiyorum' dedi. Ben kendimi de feda ediyorum, Fenerbahçe'nin önü açılsın diye" ifadelerini kullandı.

"BUGÜNE KADAR KAYNAK SORUNU OLMADI AMA..."

Kulüpte paranın doğru harcanmadığı eleştirisinde bulunan Sadettin Saran, "Ali Koç'un hakkını yememek lazım ama bir harcama sorunu var Fenerbahçe'de. Biz bunu onlardan daha iyi yapacağımızı iddia ediyoruz. Bu borçlar beni endişelendirmiyor, korkutmuyor. Bugüne kadar Fenerbahçe'nin kaynak sorunu olmadı ama bundan sonra olmaz diyemeyiz" açıklamasında bulundu.

"ALİ KOÇ'A MOURINHO İLE ÇALIŞMA DEDİM"

Geçen seçim öncesinde teknik direktörler Antonio Conte ve Jose Mourinho ile yaptığı görüşmeleri anlatan Saran, şunları söyledi:

"Conte önce bize randevu vermek istemedi, 'Ben Napoli'yi bekliyorum' diye. Ben kıramayacağı insanları araya soktum, biz kahvaltıya gittik. Bizim aramızda bir dostluk oluştu. Sonra Mourinho ile de görüştüm. Mourinho'nun gözünde kazanma hırsını görmedim. Onda bir doymuşluk vardı. Fakat Conte'de kimyamız çok uydu. Konuşma yaptıktan sonra Conte ikna oldu. Biz ev bakmaya, sözleşmeye kadar geldik. Sonra ben çekilince Ali Bey'le buluştuk. 'Bence Mourinho ile anlaşmama' dedim. 'Niye' dedi. Geçinemezsin, hırsı kalmadı' dedim. Ama o Mourinho'yu tercih etti. Yine de şampiyon olabilirlerdi, kıymet."