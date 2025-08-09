Sadettin Saran'dan G.Saray maçı tepkisi: 'Fenerbahçelileri harekete geçirmemiz lazım'

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, Gaziantep FK-Galatasaray maçının hakem yönetimine tepki göstererek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de eylül ayında yapılacak başkanlık seçimi için adaylığını açıklayan iş insanı Sadettin Saran, dün oynanan Gaziantep FK-Galatasaray maçının tartışılan hakem kararlarına tepki gösterdi.

Sadettin Saran, "Dünkü maçta gördük, 37. saniyede penaltı... Federasyon Başkanı’ndan, yöneticisinden, gözlemcisinden, hakeminden, MHK’sine kadar ilgilenmek lazım. Devlette, federasyondaki bütün kadrodaki Fenerbahçelileri harekete geçirmek lazım! Hakemler sebep değil, sonuç." diye konuştu.

