Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maç öncesi basın mensuplarına açıklamaladarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, dün Galatasaray-Samsunspor karşılaşmasının son anlarında yaşanan tartışmalı penaltı pozisyonuyla ilgili konuştu.

SADETTİN SARAN: TFF BAŞKANI GEREKENİ YAPACAKTIR

Sadettin Saran, "Dün yaşananlar camiamızı hem çok şaşırttı hem de çok üzdü. Bizi çekmeye çalıştıkları yere, gelmemek için elimizden geleni yapacağız, yapıyoruz da. Çünkü bu Türk sporu için kötü sonuçlar doğurur. Arkadaşlarım bugün federasyon yetkilileriyle görüştü. Sayın başkanla ben de iletişim halindeyim. Kendisinin dönünce gerekeni yapacağına inanıyoruz." dedi.