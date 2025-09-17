Sadettin Saran'dan büyük jest! İnşallah kabul eder

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesinde 3 olan aday sayısı, dün 2'ye düştü. Hakan Bilal Kutlualp, Sadettin Saran lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Seçimde görevdeki başkan Ali Koç ve Sadettin Saran, birbirlerine rakip olacak.

"GÜÇLÜ BİR FUTBOL A.Ş. KURUYORUZ"

Anadolu Ajansı Spor Masası canlı yayınına katılan Sadettin Saran, Hakan Bilal Kutlualp'e Fenerbahçe Futbol A.Ş. Başkanvekilliği görevini teklif edeceğini açıkladı.

Adaylıktan çekilmeden önce yaptıkları görüşmeden Kutlualp'in kendisinden hiçbir talepte bulunmadığını aktaran Saran, "Biz güçlü bir Futbol A.Ş. kuruyoruz. Başkanvekilliğini de Hakan Bey'e teklif edeceğim, inşallah kabul eder. Kendisine tekrar teşekkür ederim" dedi.

"O TREN KAÇTI"

Seçim tarihiyle ilgili soru üzerine Saran, "O tren kaçtı. Kongre Haziran ayında yapılsaydı biz de kendimize göre bir futbol aklıyla gelecektik. Sonra Eylül ayında yapmayı düşündüğü zaman Ali Bey'e dedim ki, 'Bu saatten sonra güvenoyunu kongrede değil sahada almak lazım, Mayıs 2026'da yap kongreyi'. Eylül'de karar verdi, kendi takdiridir" yanıtını verdi.

"BEN OLSAM MOURİNHO İLE KONUŞURDUM"

Haziran'da göreve gelseydi teknik direktör Jose Mourinho ile devam edep etmeyeceği sorulan Saran, "Ben görevde olsaydım önce Jose Mourinho ile konuşurdum. Zaten eleştirdiğim noktalardan birisi iletişim. Dinlerdim, ona göre karar verirdim. Popülist davranacağım diye göndermezdim. Biz gelince sorunları düzeltebilir miyiz diye denerdim. Baktım ki, olmayacak ona göre karar verirdik" diye konuştu.