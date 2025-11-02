Trendyol Süper Lig'in 11. haftası Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine sahne oldu.

Ev sahibi Beşiktaş, 5. dakikada El Bilal Toure ve 22. dakikada Emirhan Topçu'nun golleriyle 2-0 üstünlüğü yakaladı.

Siyah beyazlı ekip, 25. dakikada Orkun Kökçü'nün kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Bu dakikadan sonra baskıyı artıran Fenerbahçe; 31. dakikada İsmail Yüksek, 45+3. dakikada Marco Asensio ve 83. dakikada Jhon Duran'la maçı 3-2 kazandı.

Bu sezon 14 resmi maçta görev yapan İsmail Yüksek, ilk golünü Beşiktaş derbisinde attı. Yüksek, aynı zamanda Fenerbahçe formasıyla da Süper Lig'de ilk golüne imza attı.

SON GOLÜNÜ 2023'TE ATMIŞTI

Yüksek, Fenerbahçe kariyerinde ise 3. golüne ulaştı. 26 yaşındaki oyuncu, UEFA Konferans Ligi ön elemesinde 1 Ağustos 2023'te oynanan Zimbru mücadelesi ve UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 25 Ağustos 2022'de oynanan Austria Wien karşılaşmasında ağları havalandırmıştı.

YÜKSEK: BAZI GOLLER ÇOK ÖZELDİR

İsmail Yüksek, maçın ardından yayıncı kuruluş Bein Sports'a açıklama yapacağı sırada yanına gelen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, oyuncuya sarılarak tebrik etti.

Mutlu olduğunu dile getiren Yüksek, "Gerçekten çok mutluyum. Maçtan önce yakın çevremden birçok kişi bana gol atacağımı söyledi. Onlar benden daha çok hissetti galiba bugün gol atacağımı. Onlar da beni bu golü atacağıma inandırdılar" dedi.

"Bazı goller çok özeldir, derbilerde daha da özel oluyor" diyen Yüksek, "Ben de Fenerbahçe'yle ligdeki ilk golümü attım. Acayip mutluyum ama her şeyden önce kazandığımız için daha da mutluyum. 2-0'dan dönmek büyük takım işidir. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum, her dakika onların sesini duyduk" ifadelerini kullandı.