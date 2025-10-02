Sadettin Saran'dan Kerem Aktürkoğlu'na canlı yayında olay hareket

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 2. haftasında Kadıköy’de ağırladığı Fransa temsilcisi Nice’i 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Kerem Aktürkoğlu, attığı iki golle hem galibiyetin mimarı hem de Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarındaki 400. golünü atan isim oldu.

Karşılaşmanın ardından röportaj veren Kerem’e, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran sürpriz bir baskın yaptı.

???? Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, maç sonunda Kerem Aktürkoğlu'nu böyle tebrik etti. ???? pic.twitter.com/BvgrSoDJ85 — TRT Spor (@trtspor) October 2, 2025

“BENDEN BAHSEDİYOR MUSUN?”

Başkan Saran’ın Kerem’e sarıldıktan sonra, “Benden bahsediyor musun?” sözleri duyuldu. Yıldız futbolcu da gülümseyerek “Bahsediyorum başkanım” cevabını verdi.

Bu samimi diyalog kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Taraftarlar, Saran’ın oyuncularla kurduğu yakın iletişimden memnuniyetlerini dile getirdi.