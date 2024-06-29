Sadettin Saran'ı kahreden haber

İş dünyasının tanınmış isimlerinden Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, annesi Geraldine Saran’ı kaybetti. Annesinin vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran Saran, yasını sevenleriyle paylaştı.

Geraldine Saran’ın cenaze töreni, ailesinin köklerinin bulunduğu ABD’de gerçekleştirilecek. Saran ailesi, 1 Temmuz tarihinde Delta Hotels By Marriott İstanbul Oteli’nde saat 13.00-17.00 arasında taziyeleri kabul edeceklerini bildirdi.

Sadettin Saran, annesi Geraldine Saran’a olan bağlılığını ve sevgisini her zaman herkese açık bir şekilde ifade etmiş bir isimdi. Annesiyle olan anılarını ve fotoğraflarını sık sık paylaşarak, ona olan derin sevgisini ve saygısını gösteriyordu.

Geraldine Saran, Kentucky doğumlu bir Amerikalıydı ve Özbek Saran ile eğitim için gittiği ABD’de tanışarak evlenmişti. Türkiye’ye yerleşen çift, Sadettin Saran ve kardeşlerinin eğitimine büyük önem verdi. Saran, annesinin Harvard, Stanford, Berkeley gibi prestijli üniversitelerde eğitim almaları için teşvik ettiğini belirtmişti.

Sadettin Saran, annesini son olarak Sevgililer Günü’nde ziyaret ederek, ona çiçeklerle dolu bir gün yaşatmış ve bu özel anları sosyal medya üzerinden paylaşmıştı.

Saran ailesi, cenazeye çiçek göndermek yerine, hayırseverlik ruhunu sürdürmek adına Darüşşafaka Cemiyeti’ne Geraldine Saran adına bağış yapılmasını rica etti.