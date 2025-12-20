Uyuşturucu soruşturması kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sadettin Saran'ın ifadesi ortaya çıktı.

CEBECİ İLE MESAJLAŞMALARI SORULDU

Sadettin Saran savcılık ifadesinde Ela Rumeysa Cebeci ile yaklaşık 3 sene önce, Cebeci'nin kendisine mesaj atmasından dolayı tanıştıklarını söyledi.

NE OLMUŞTU?

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında Çağlayan Adliyesi'nde savcılığa ifade veren Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran hakkında karar verildi. Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adliyeden ayrılan Sadettin Saran, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Eyüpspor - Fenerbahçe maçını seyretmeye gitti. Saran, Fenerbahçe - Eyüpspor maçına yetişti. Taraftarlar, Saran'ı coşkuyla karşıladı.

Yurt dışında bulunan Saran, gece saatlerinde İstanbul’a dönmüştü. Sabahın ilk saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na giden Saran, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına, yaklaşık 2 saat 15 dakika beyanda bulundu. İfade süreci, savcılık makamında tamamlanmıştı.

Soruşturma dosyasında Saran hakkında “uyuşturucu madde temin etmek” ve “uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak” iddiaları yer alıyor.

ADLİ TIP KURUMU'NA SEVK EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü dosya kapsamında işlemler sürüyor.

Savcılıktaki sorgunun ardından Sadettin Saran, saç ve kan örneklerinin alınması amacıyla Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. İşlemleri tamamlanan Saran, yeniden adliyeye getirilmişti.