Sadettin Saran’ın kanalına bahis cezası

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Saadettin Saran'ın sahibi olduğu dijital yayın platformu S Sport'un YouTube'daki maç özeti incelemeye alındı. İncelemenin sonucunda kanalın Serie A'da Juventus ile Parma arasında oynana ve 2-2 biten mücadelenin özet görüntülerinde 'bahis' reklamı yaptığı tespit edildi.

Şirketten yapılan savunmada ise içeriğin yayıncı kuruluş tarafından tüm ülkelere gönderildiği ve tanıtımların Türkiye'ye yönelik olmadığı ifade edildi.

Ancak kurulun değerlendirme yazısında suç olan söz konusu bahis reklamlarının müsabakanın orijinalinde yer alabilecek nitelikte olmadığı gibi müsabakanın yapıldığı ülkede yasal olmasının dahi anılan tanıtımların yayımlanmasına gerekçe gösterilemeyeceği vurgulandı.

'ORİJNAL YAYINA SONRADAN GİYDİRİLMİŞ REKLAM'

Tanıtımlarda "Türk Devi Extrabet" ifadeleriyle birlikte "Türk bayrağı" görseline yer verildiğine dikkat çekilen değerlendirmede buna legal olduğu izlenimi verildiği ve "orijinal yayına sonradan giydirilmiş olan reklamların" sosyal medya platformlarında özet görüntülerle daha çok kişiye ulaştırılabildiği belirtildi.

S SPORT'A BAHİS REKLAMI NEDENİYLE PARA CEZASI

Sadettin Saran'ın sahibi olduğu S Sport, yasa dışı bahis reklamı nedeniyle 6 milyon lira idari para cezası aldı. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, S Sport’un YouTube kanalında yer alan bir maç özeti videosunda 'bet' reklamı yaptığı gerekçesiyle cezayı verdi. Yapılan inceleme sonucunda, reklamların futbol izleyicisini canlı bahse katılmaya teşvik ettiği ve kumar oynamaya özendirdiği belirtildi.

YOUTUBE KANALI ÖZETLERİ İNCELENDİ

Yasa dışı bahis soruşturmaları çerçevesinde, S Sport’un YouTube kanalındaki futbol maç özeti videoları incelendi. İnceleme sırasında, Serie A’daki Juventus-Parma maçının özetinde 'bahis' reklamı yapıldığı tespit edildi. Reklamda “Türk Devi Extrabet” ifadesiyle birlikte Türk bayrağı görseli kullanıldı.

REKLAMLAR DURDRULDU

Kurul, tanıtımların yasa dışı bahis faaliyetlerini teşvik ettiğine karar vererek, S Sport'u bünyesinde barındıran Bravo Televizyon Yayıncılık Yapımcılık San. ve Tic. A.Ş.'ye 6 milyon lira idari para cezası verdi. Ayrıca, reklamların durdurulması kararı alındı.

SARAN HAKKINDA YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında ifade vermişti. Saran hakkında yurtdışına çıkış yasağı kararı alınmıştı.