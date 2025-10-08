Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi yaşanan teknik direktör belirsizliğinde Sadettin Saran'ın yaptığı yazılı açıklamayla Jose Mourinho sonrası görev için düşündüğü isim olarak duyurduğu Portekizli çalıştırıcı Sergio Conceiçao, Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al-Ittıhad ile sözleşme imzaladı.

CONCEICAO AL-ITTIHAD İLE 2 YILLIĞINA ANLATI

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Conceiçao, Al-Ittıhad kulübüyle 2 yıllık anlaşmaya vardı.

SARAN SONRADAN VAZGEÇMİŞTİ

Jose Mourinho'nun görevine son verildikten sonra Conceiçao açıklaması yapan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran daha sonra, "Bugünün şartlarında artık bu saatten sonra Conceiçao olmaz. Ben geldiğim takdirde hoca yoksa hemen yerli hoca ile anlaşacağız.Daha fazla zaman harcayacak zamanımız yok. Ben o gün Conceiçao dediğimde bir irade koymaya çalıştım." diye konuşmuştu.

Ali Koç yönetiminin Domenico Tedesco ile anlaşmasının ardından başkanlık görevine seçilen Saran, İtalyan teknik adamla çalışmaya devam edeceklerini ifade etmişti.