Sadettin Saran’ın Çanakkale Assos’taki villasındaki aramada ele geçirilen alüminyum folyoya sarılı maddede THC (esrar) pozitif bulguya rastlandı.

Sabah'ın haberine göre gelişmenin ardından çiftlik görevlisi Hasan D., akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Hasan D.’nin ifadesinin İstanbul’da alınacağı öğrenildi. Soruşturma dosyasına giren bulgu sonrası gözaltı işlemi gerçekleştirilirken, olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

Sadettin Saran ise daha önce verdiği ifadesinde ele geçirilen maddeye ilişkin suçlamaları reddederek, Assos’taki evde hizmetlinin sinekleri uzaklaştırmak amacıyla lavanta yaprakları yaktığını, bulunan kalıntıların da kahve, lavanta ve adaçayı yakımından kaynaklandığını öne sürmüştü.