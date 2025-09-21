Sadettin Saran'ın zaferinin perde arkası! Ali Koç'u MHP ve TFF yıktı

Fenerbahçe'de 2018'den beri devam eden Ali Koç dönemi yapılan seçimle sona erdi. Sadettin Saran, rakibini geride bırakarak sarı lacivertlilerin yeni başkanı oldu. Ali Koç'un 12 bin 114 oy aldığı seçimde Sadettin Saran'a 12 bin 331 delege destek verdi. 26 bin 800 delegenin sandığa geldiği ve kıran kırana geçen yarışta birçok oy geçersiz sayıldı. Bazı üyelerin boş zarf attığı görüldü. Ali Koç tarafı bu duruma itiraz etti. Ancak Saran Fenerbahçe'nin 38. başkanı olarak ilan edildi. 2018'de Aziz Yıldırım'ı büyük oy farkıyla geçen Ali Koç ne yapmıştı da başkanlığı kaybetmişti. İşte sarı lacivertli camiada kongre üyelerinin verdiği kararı etkileyenler....

DİP DALGASINI OKUYAMADI, YAZIN BÜYÜK STRATEJİ HATASI

Ali Koç'un en büyük hatası seçimi eylül ayına almak oldu. Camiadan gelen tepkileri dikkate alıp haziran ayında sandığı getirmedi. Halbuki orada eylül ayında söylediği 'Mayısta şampiyonluk gelmezse hesaplaşırız' sözünü verse seçimi çok rahat alacaktı. Ama geç yapılan transferler Şampiyonlar Ligi elemesinde Benfica'ya karşı kaybedilen tur ve Jose Mourinho ile yolların geç ayrılması Koç'a fatura çıkardı. Özellikle gençlerden başlayan dip dalga giderek büyüdü. Ali Koç ve kurmayları bu durumu da okuyamadı.

HAKAN BİLAL KUTLUALP FAKTÖRÜ

Fenerbahçe'de seçim yarışı sürerken Hakan Bilal Kutlualp, Sadettin Saran lehine çekildiğini açıkladı. Saran, bu jeste futbol şubesinin sorumluluğunu Hakan Bilal Kutlualp'e vereceğini belirterek yanıt verdi. Alex ve Anelka trasferlerinde önemli rol oynayan Kutlualp seçimin en önemli etkenlerinden biri oldu.

AZİZ YILDIRIM ETKİSİ

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasındaki gerginlik zaman zaman dinmiş gibi gözükse de hep sürdü. Aziz Yıldırım'ın isteğiyle daha önceki seçimlerde hiç sorun olmadan geçilen kulübün carlıkları ile ilgili madde reddedildi. Bu esasında Ali Koç'un seçimin zor geçeceğinin göstergesi oldu.

MHP'NİN DESTEĞİ TERS TEPTİ

Fenerbahçe kongre üyelerinde MHP'nin Ali Koç'a desteğini açıklaması ters etki yarattı. Bu açıklamanın ardından birçok delege Ali Koç'tan desteğini çekti. Sadettin Saran'ın birçok ilde Atatürk ismi taşıyan spor salonları yaptırması desteğini çeken üyelerin ona oy vermesinde etkin oldu.

EN BÜYÜK NEDEN BAŞARISIZLIK

Ali Koç başkanlığı sürecinde Fenerbahçe amatör branşlarda birçok başarı kazanılmasına rağmen futbolda bir türlü iyi sonuçlar alınamadı. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'a karşı süren Kadıköy'de yenilmeme serisi sona erdi. Sarı lacivertli taraftarlar Ali Koç'un Türkiye Futbol Federasyonu başkanları Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu'na destek açıklaması yapmasını unutmadı. Koç, daha sonra yanıltığını söyleyerek Büyükekşi'den desteğini çekmesine rağmen bu deftere işlendi.

TFF BAŞKANI'NIN AÇIKLAMASIYLA OYLAR DEĞİŞTİ

2-2 biten Fenerbahçe - Alanyaspor karşılaşmasında bütün otoritelerin birleştiği penaltı pozisyonu için Ali Koç "Bize operasyon yaptılar" açıklaması yaptı. Ardından TFF'ye giderek başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ile görütü. TFF o gelmeden "Burası hesap sorma yeri değil" diyerek adeta Fenerbahçe'ye meydan okudu. Camianın büyük tepkisine rağmen maçın hakemi Cihan Aydın ve VAR'da bulunan Onur Özütoprak konusunda bir adım atılmadı. Hacıosmanoğlu, Trabzonspor - Gaziantep FK karşılaşmasında bir faul atışı yerinden kullanılmadı diye A Spor yayınına bağlandı ve hakem Arda Kardeşler'den hesap soracağını söyledi. Ali Koç'un 'Fenerbahçe güçsüz' imajı vermesi oy veren delegeleri etkiledi. Zamanında karar vermemesi yüzünden aksiyon almada geç kalması da tepki çekti. Fenerbahçe delegelerinin Saran'ı desteklemesinde en büyük etken bu oldu.