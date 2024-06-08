Sadettin Tantan: Türkiye'nin Musul ve Kerkük'ü talep hakkı doğdu. Büyük fırsatı açıkladı

Eski İçişleri Bakanı ve Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan, ABD'nin Irak işgalinden sonra Türkiye'nin Musul ve Kerkük'ü talep etme hakkının doğduğunu, 5 Haziran 1926’da imzalanan Ankara Antlaşması’nda belirlenen statülerin fiilen ortadan kalktığını söyledi.

"TÜRKİYE'YE MUSUL-KERKÜK'Ü TALEP ETME HAKKI DOĞDU"

Saadettin Tantan yaptığı açıklamada, “ABD’nin Irak’ı işgali sonrası Musul-Kerkük’ün statüsü belirsizleşmiştir. 5 Haziran 1926’da imzalanan Ankara Antlaşması’nda belirlenen statüler fiilen ortadan kalkmıştır” uyarısında bulundu. Tantan, “Bu durum; Türkiye’nin antlaşmaya taraf devlet olarak Musul-Kerkük’ün statüsünü yeniden belirleme, talep etme hakkını doğurmaktadır” dedi.

"TÜRKİYE MİSAK-I MİLLÎ’NİN GEREKLERİNİ YERİNE GETİRMELİDİR!"

Tantan konuşmasının devamında, "İngilizlerin bile 2017’de Kerkük için 'bir bölgeye bağlı olmayan vilayet' tanımlaması yaparak statü boşluğunu kabul etmesi bunun açık bir itirafıdır. Birkaç gün önce 5 Haziran vesilesiyle gündeme gelmesi gereken bu konunun gündemden uzak tutulması eksik bir politikanın tezahürüdür. Yıllardır yaptıklarıyla muhalefet gibi görünüp aslında iktidara hizmet edenlerin şimdilerde renk değiştirerek Saray’a sığınmaları siyasetteki vasıfsızlığı daha net ortaya koymuştur. Türkiye’nin gerçekleri hiçbir hesap gütmeden haykıran yeni bir siyasi anlayışa, milli politikalara ihtiyacı vardır. Musul-Kerkük’teki mevcut statü boşluğunun giderilmesi için Türkiye devreye girmeli, Misak-ı Millî’nin gereklerini yerine getirmelidir!" ifadelerini kullandı.