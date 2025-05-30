Sadettin Tantan’dan Kurtulmuş ve Bahçeli’ye yeni açılım uyarısı: “Terörle masaya oturanlar yok hükmündedir!”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çarşamba günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Meclis’teki parti grubunda ziyaret etti.

Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan TBMM Başkanı Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin, Terörsüz Türkiye’nin başlamasında tarihi katkısı ve öncülüğünün bulunduğunu söyledi.



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Kurtulmuş, "Bu, herhangi bir siyasi partinin, herhangi bir siyasi kanadın ortaya koyabileceği, tek başına gerçekleştirilebileceği bir siyasi süreç değildir. Siyasi partilerimizin hepsini bu siyasi sorumluluğa ortak olmaya davet ediyorum. Bir kere daha huzurlarınızda sürecin önünü açan Sayın Devlet Bahçeli'ye sevgilerimizi ve hürmetlerimizi ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, Kurtulmuş’un bu açıklamalarına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla çok sert tepki gösterdi.

Tantan, “TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un, Bahçeli’yi ziyaretinde yeni açılım sürecini kastederek “Bu süreç bir tek partinin tek başına gerçekleştirebileceği bir süreç değildir” demesine karşın sürecin iki parti eliyle yürüdüğü açık bir gerçektir. Terörün meşrulaştırılmasına göz yumulması tarihi bir hata olur. Türkiye’yi terör unsurlarıyla masaya oturtanlar Türk milleti nezdinde yok hükmündedir. Oysaki; TBMM başkanı ve iktidar ortağının Türkiye’nin içeride ve dışarıda düşmanlarına göz açtırmamak üzere planlanan Türkiye Başsavcılık Kurumu’nu hayata nasıl geçireceklerini, toplumun acil çözüm bekleyen sorunlarını konuşmaları isabetli olurdu. Ancak ne yazık ki; Türk siyasetinin gündemi halktan kopmuş vaziyettedir. Türkiye’ye emperyalizmin hesaplarını dayatanlara Türk milleti geçit vermeyecektir. Bu yurt bizim sahip çıkacağız!” ifadelerini kullandı.

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