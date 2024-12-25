Sadettin Tantan'dan tarihi uyarı! Türk kimliğini tehdit eden en büyük tehlikeyi açıkladı

Türkiye’de nüfus dengesini olumsuz etkilediği bilinen sığınmacı akını Türk kimliğini tehdit etmeye devam ediyor.

Birçok kesimden bu duruma tepkiler gelmeye devam ediyor.

Eski İçişleri Bakanı ve Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Türk kimliğini tehdit eden sığınmacı akınına tepki gösterdi.

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Tantan’ın paylaşımı şu şekilde:

“TÜRK KİMLİĞİNİ YOK ETMEK, BUNU BAŞARAMADIĞI TAKDİRDE DE KİMLİĞİMİZİ ZEDELEMEKTİR”

“Doğum ortalamasının 1,51’e gerilemesi ülkemiz açısından bir beka ve güvenlik tehdididir.

Halkın satın alma gücünün, beslenme ve gıda güvenliğinin temin edilmesinin, vatandaşta geleceğe dair güven ve ümidin eksik olmasının önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Türkiye’nin içeriden ve dışarıdan maruz kaldığı emperyalist tehdidin en büyük hedefi Türk kimliğini yok etmek, bunu başaramadığı takdirde de kimliğimizi zedelemektir.

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“TÜRK KİMLİĞİNE, YURDUMUZA SAHİP ÇIKMAKTAN ASLA GERİ DURMAYACAĞIZ”

Demografimizi tehdit eden sığınmacı akını ile doğum ortalamamızın tarihin en düşük seviyesine gerilemesi tesadüf değildir. Türk Milleti bu tehdidi bertaraf güce sahiptir. Türkiye’nin ortaya koyacağı kalkınma modeli askeri, siyasi, ticari, sosyal, kültürel unsurları barındırmalı, bölgesel liderlik vasfıyla birleşmelidir.

Türkiye merkezli kalkınma hareketi hayata geçirildiği takdirde gerek ülkemiz gerekse bölgemiz emperyalizmin kendisine dayattığı talepleri yırtıp atacaktır. Bunun için Türk siyasetinin atacağı adımlar, ortaya koyacağı irade hayati önem taşımaktadır. Türk milleti emperyalist tuzakları bertaraf edecek, milli kalkınmasını sağlayacaktır. Türk kimliğine, yurdumuza sahip çıkmaktan asla geri durmayacağız. Bu yurt bizim sahip çıkacağız!”