Sadettin Saran'a yurt dışı çıkış yasağı

Düzenleme: Kaynak: AA
Sadettin Saran'a yurt dışı çıkış yasağı

İş insanı Sadettin Saran hakkında yasa dışı bahis iddiasıyla yürütülen soruşturmada sulh ceza hakimliği, ''yurt dışına çıkış yasağı''nı içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Sadettin Saran hakkında yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda bugün İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, Saran hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanmasına hükmetti.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Sadettin Saran ifade vermişti.

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Başsavcılık, bazı medya organlarında yer alan Saran'ın gözaltına alındığına dair haberlere ilişkin, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturmada adı geçen şahsın sahibi olduğu medya grubu vasıtasıyla yapılan bir maç yayınında yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiasıyla ilgili 26 Aralık 2024 tarihinde savunması alınmıştır. Herhangi bir gözaltı durumu söz konusu değildir." açıklamasını yapmıştı.

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