YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

İYİ Parti Aksaray 4. Olağan Kongresi, sürpriz ve duygusal anlara sahne oldu. Kongre salonu, Atatürk’ün veciz sözlerini kendi sesinden dinleme fırsatı bulan vatandaşlarla dolup taştı.

Özel yeteneğiyle dikkat çeken Sadi Amca, Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’taki unutulmaz sözlerini tıpatıp aynı ses tonuyla okuyarak salonda unutulmaz bir an yaşattı. Atatürk’ün sesiyle konuşan Sadi Amca’nın performansı, kongreye katılan herkesi derinden etkiledi ve salonu coşturdu.

Atatürk’e, Cumhuriyet’e, vatanına ve kıymetli eşine gönülden bağlı olan Sadi Amca, İYİ Parti kongresine sürpriz bir ziyaretle damgasını vurdu. Katılımcılar, hem tarihe hem de demokrasiye olan bağlılığı hissettiren bu özel performans karşısında büyük bir coşku ve heyecan yaşadı.

Sadi Amca’nın sahnedeki performansının ardından katılımcılar, Atatürk’ü rahmetle andı. Bu özel an, İYİ Parti Aksaray 4. Olağan Kongresi’nin en unutulmaz anlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Kongre, parti içi dayanışma ve demokrasi vurgusuyla devam ederken, Sadi Amca’nın sürpriz performansı, katılımcılara hem tarihe hem de milli değerlere duyulan sevginin önemini bir kez daha hatırlattı.