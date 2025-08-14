Şadi Başkan vatandaşlarla buluştu

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Akçalar Mahallesi'nde esnafları ziyaret edip, sohbet etti. Belediyenin kısıtlı imkanlarını verimli kullanmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Şadi Özdemir, mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artıracak çalışmalar üzerinde durduklarını vurguladı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, sorunları yerinde görüp, çözüm üretmek; katılımcı ve şeffaf belediyecilik çalışmaları gerçekleştirmek amacıyla mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak Akçalar Mahallesi ziyaret edildi.

Programda Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri Demirhan Aslan, Akın Uludağ, Resul Tarman, Salih Güleç, Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or, Nilbel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart, NİLKOOP Başkanı Süleyman Ayyılmaz, Akçalar Mahalle Muhtarı Salih Avcil ve Hasanağa Mahalle Muhtarı Rüstem Kartoğlu da yer aldı.

Önce çevredeki esnafı ziyaret eden Başkan Şadi Özdemir, onların talep ve önerilerini dinledi. Daha sonra vatandaşlarla konuşan Başkan Şadi Özdemir, görüşlerini aldı. Başkan Şadi Özdemir; yeni yatırımlar, kente kazandırılacak olan yeni kreşler, çevrenin korunması, Nilüfer Belediyesi'nin tarımsal üretim çalışmaları ve kooperatifleşme çalışmalarına verdikleri desteklerle ilgili bilgi verdi.

Belediyenin kısıtlı imkanlarını verimli kullanmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Şadi Özdemir, mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artıracak çalışmalar üzerinde durduklarını vurguladı. Özellikle turizm ve kooperatifçilik konularına dikkat çeken Başkan Şadi Özdemir, bölge tarımının sürdürülebilirliğinin önemine değindi. "Kantin Nilüfer" projesini anlatarak, yerel üreticilerin ürünlerini daha kolay pazarlayabilmeleri için destek olacaklarını söyleyen Başkan Şadi Özdemir, "Kuracağınız kooperatif üzerinden ürünlerinizi satabilirsiniz, biz bunu destekliyoruz. Bizim de kooperatifimiz var, oradan da satış yapabiliriz. Kantin Nilüfer ile ilgili modelleme çalışmaları yapıyoruz. Sipariş ve satın alma yöntemlerini planlıyoruz" dedi.