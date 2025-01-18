Sadık Çiftpınar’a 1. Lig’den talip çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Sadık Çiftpınar’a 1. Lig’den talip çıktı

Kasımpaşa forması giyen Sadık Çiftpınar’a 1. Lig’den talip çıktı. 32 yaşındaki savunmacıya Kocaelispor teklif götürdü.

Kocaelispor, Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa'dan Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulundu ve transferde ciddi bir mesafe katetti.

32 yaşındaki savunmacı bu sezon Kasımpaşa'da 12 karşılaşmada görev aldı.

Trendyol 1. Lig'de 41 puanla lider olan Kocaelispor'un en yakın rakibi Fatih Karagümrük ile arasında 7 puanlık fark var.

Kocaelispor bu hafta ise deplasmanda Gençlerbirliği'nin rakibi olacak.

Son Haberler
Portekiz basını Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’yü konuşuyor
Portekiz basını Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’yü konuşuyor
Kramer saçlarını boyattı, gol serisine başladı
Kramer saçlarını boyattı, gol serisine başladı
Sokak köpekleri saldırmıştı! 12 yaşındaki Eslem ağır yaralandı
Sokak köpekleri saldırmıştı! 12 yaşındaki Eslem ağır yaralandı
Banka takipli hırsızlar yakalandı
Banka takipli hırsızlar yakalandı
Yeni bir enerji kaynağı keşfi! Bilim insanları buldu
Yeni bir enerji kaynağı keşfi! Bilim insanları buldu