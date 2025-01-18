Sadık Çiftpınar’a 1. Lig’den talip çıktı

Kocaelispor, Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa'dan Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulundu ve transferde ciddi bir mesafe katetti.



32 yaşındaki savunmacı bu sezon Kasımpaşa'da 12 karşılaşmada görev aldı.



Trendyol 1. Lig'de 41 puanla lider olan Kocaelispor'un en yakın rakibi Fatih Karagümrük ile arasında 7 puanlık fark var.



Kocaelispor bu hafta ise deplasmanda Gençlerbirliği'nin rakibi olacak.