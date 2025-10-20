YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt



İYİ Parti Aksaray teşkilatları, önemli bir katılımla güçlenmeye devam ediyor. Parti içinde yıllardır süregelen dostluk ve ülküdaşlık bağlarını siyasete taşıyan bir adım olarak öne çıkan bu gelişmede, Sultanhanı’nın sevilen ismi Sadık Duymaz İYİ Parti ailesine katıldı.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır yaptığı açıklamada, Duymaz’ın partiye katılımının önemine vurgu yaptı:

"Kıymetli gönüldaşımız Sadık Duymaz İYİ Partimize katıldı. Gençlik yıllarımıza dayanır dostluğumuz, ülküdaşlık hukukumuz ve gardaşlığımız. O, Sultanhanı halkının sevgisini ve muhabbetini kazanmış, bunu da sandığa yansıtmış bir yiğittir. Hoşgeldin aramıza Sadık Reis."

Yaldır’ın açıklamalarına paralel olarak, İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Sercan Belgemen de katılım ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Belgemen, Duymaz’ın partiye katılımının yerel siyasete dinamizm kazandıracağını belirterek, şunları ifade etti:

"Sadık Duymaz’ın aramıza katılması, sadece siyasi bir güçlenme değil, aynı zamanda kardeşlik ve dostluk bağlarının siyasete yansımasıdır. Sultanhanı başta olmak üzere Aksaray’ın dört bir yanındaki vatandaşlarımızın teveccühünü bilen ve saygı gören bir isimle çalışacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Partimizin büyümesine ve halkımızla daha güçlü bağlar kurmamıza katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Yerel siyasette dostluk ve güven ilişkilerini temel alan bu katılım, İYİ Parti’nin Aksaray genelinde saha çalışmalarını ve halkla iletişimini güçlendirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Sadık Duymaz, partinin önümüzdeki dönem projelerinde aktif rol almayı hedefliyor ve Sultanhanı başta olmak üzere Aksaray genelinde parti çalışmaları için sahaya çıkacak.

İYİ Parti Aksaray teşkilatı, hem Milletvekili Turan Yaldır hem de İl Başkanı Sercan Belgemen’in öncülüğünde, yerel halkla bağlarını güçlendirmeye devam edeceğini belirtti. Bu katılım, parti içerisindeki birlik ve beraberliği pekiştirirken, yeni dönemdeki çalışmalar için de moral kaynağı oldu.