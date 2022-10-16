Ünlü fotoğrafçı ve sinema sanatçısı hayatını kaybetti

Nuri Bilge Ceylan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, 1999 yapımı 'Mayıs Sıkıntısı' filminde rol alan 64 yaşındaki oyuncu, fotoğrafçı ve sinemacı Sadık İncesu’nun, 13 Ekim Perşembe günü hayatını kaybettiği açıklandı.

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, "İncesu maalesef amansız hastalığa yenik düştü. Yapımcılık ve görüntü yönetmenliği de yapan Sadık İncesu, aynı zamanda çok değerli bir fotoğraf sanatçımızdı ve Nuri Bilge Ceylan'ın da asistanıydı. Hastalığının ilerleyen dönemlerine denk gelen haziran ayında gerçekleşen son sergisine katılmıştı. Bu sergi eylül ayında İzmir'de tekrarlanacaktı ancak katılacak gücü kalmamıştı. Kara kara kapkara bir gün. Maden şehitlerimiz, Billur Kalkavan’ın ölüm haberi ve Sadık İncesu bugün Nurtepe Cemevi'nde yapılan törenden sonra Etiler Ulus Mezarlığı'nda defnedildi. Hepsinin mekânı cennet olsun inşallah" açıklamalarında bulundu.

SADIK İNCESU KİMDİR?

1958 yılında Malatya'nın Arguvan ilçesinde dünyaya geldi. Yapımcı ve görüntü yönetmeni olarak da sinema sektöründe yer aldı. İncesu, Nuri Bilge Ceylan’ın yönettiği 'Mayıs Sıkıntısı' filminde görüntü yönetmenliği yaptı. Ayrıca Mehmet Güleryüz’ün yönettiği 'Havar' filminin görüntü yönetmenliğini ve yapımcılığını yapan İncesu, 'Yurt' adlı kısa filmin de yapımcılığını üstlendi. Fotoğraf sanatçısı olan İncesu, çok sayıda sergide de yer aldı.