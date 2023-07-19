Sadık adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Sadık isminin anlamını araştırıyor. Peki, Sadık ne demek? Sadık isminin anlamı nedir?
SADIK NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Sadık ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- İçten bağlı.
- Doğru, gerçek dost.
- Sadakatli
SADIK İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Sadık ismi Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde geçmektedir ve Sadık ismini koymak caizdir.