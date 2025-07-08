Sadıka Sabancı 15 yıl sonra aile fotoğrafında! Ünlü sanatçı ile ilişkisi yüzünden dışlanmıştı

Ünlü şarkıcı Cenk Eren ile yaşadığı ilişkisi yüzünden Sabancı ailesinden dışlanan Sadıka Sabancı aileye geri girdi.

Sabah Gazetesi’nden Bülent Cankurt’un haberine göre, Ali Sabancı, boşanma aşamasında olduğu eşi Vuslat Doğan Sabancı hariç ailesiyle İtalya’ya tatile gitti. Aile fotoğrafı çekinen Sabancıların fotoğraf karesinde tek bir isim dikkat çekti. O kişi Ali Sabancı ve Emine Kamışlı'nın yıllar önce aileden aforoz edilen ablaları Sadıka Sabancı çıktı.

AİLEDEN DIŞLANMIŞTI

Sadıka Sabancı, 2008-2009 yılları arasında, şarkıcı Cenk Eren ile yaşadığı ilişki yüzünden aileden dışlanmıştı. Sabancı evlilik hazırlığı yaptığı Cenk Eren'den ayrılıp ortadan yok olmuştu.

15 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI

2008-2009 yıllarında ailesi tarafından dışlanan Sadıka Sabancı 15 yılın ardından aile fotoğrafında ortaya çıktı.