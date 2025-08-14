Sadio Mane transferini duyurdular! Havalimanı dolup taşacak: Fenerbahçe...

Suudi Arabistan'da Al Nassr'da forması giyen Sadio Mane, sarı-lacivertlilerde kariyerini tamamlama kararı aldı. Sadio Mane, yeniden Avrupa'da forma giymeye hazırlanıyor.

SADIO MANE FENERBAHÇE İLE ANILIYORDU

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin, dünyaca ünlü kanat oyuncusu ile temasta olduğu iddia edilmişti. Kanarya'nın gündeminde yer alan yıldız oyuncu, forma giymek istediği takım için nihai kararını verdi.

SADIO MANE YUNAN DEVİNE GİDİYOR

Sadio Mane, sürpriz bir şekilde Yunan devi Olympiakos transfer oluyor. Akşam'da yer alan habere göre; Olympiakos'un kanat pozisyonu için 33 yaşındaki Senegalli oyuncuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Sadio Mane'nin 2026'da bitecek olan sözleşmesine atıf yapılan haberde, oyuncunun da kırmızı-beyazlılara sıcak baktığı ve Al Nassr yönetiminden transferi için kolaylık istediği öne sürüldü. Bu doğrultuda, Sadio Mane transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması ve futbolcunun Pire'ye giderek Olympiakos'a imza atmasnın beklendiği kaydedildi.

