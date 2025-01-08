Sadri Alışık'ın hayatı film oluyor!

Sanatçının doğumunun 100. yılına özel olarak 2025’te vizyona girecek olan film, Sadri Alışık’ın kahkaha ve hüznü bir arada barındıran yaşamına odaklanacak.

Yapımcılığını Sev Yapım’ın üstlendiği ve yaratıcı yapımcılığını Sadri Alışık Kültür Merkezi’nin (SAKM) gerçekleştirdiği filmde, yönetmen ve senarist koltuğunda Özer Feyzioğlu oturuyor.

"Kahkaha ve Hüzün" filmi, Sadri Alışık’ın Türk sinemasına kattığı derin izlerin yanı sıra, onun özel hayatındaki aşk, dostluk ve dramı da gözler önüne serecek. Alışık’ın Yeşilçam’a ve Türk tiyatrosuna kazandırdığı değerler, 30 yıl önce aramızdan ayrılan bu büyük sanatçıyı yeni nesillere anlatacak.

Çekimlerine yaz aylarında başlanması planlanan film, şu anda titiz bir hazırlık süreci geçiriyor. Kadroda yer alacak isimler henüz belli değil.

Sadri Alışık’ın hayatının her yönünü içeren bu özel proje, sadece onun hayranlarıyla buluşmakla kalmayacak, aynı zamanda Yeşilçam’a emek veren isimlere saygı duruşu niteliği taşıyacak.