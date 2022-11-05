5 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Sadun Boro 94'üncü doğum gününde anıldı

Dünyayı dolaşan ilk Türk amatör denizcisi Sadun Boro'nun, 94'üncü doğum günü Rahmi M. Koç Müzesi'nde kutlandı.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 15:34
Takip Et

Sadun Boro 94'üncü doğum gününde anıldı

Sadun Boro 94'üncü doğum gününde anıldı
+
Aa
-

Yelkenlisi Kısmet ve eşi Oda Boro ile birlikte 1965-1968 yılları arasında dünya seyahati yaparak amatör denizciliği dünya denizlerine açan Sadun Boro, yazdığı kitaplarla mavi sulara sevgi ve merak uyandırmaya devam ediyor.

Denizciliği ve tavizsiz bir çevreci olarak Türkiye'nin "mavi yeşil cennet" köşelerini koruması ile bilinen Boro, 1 Kasım 1928 yılında dünyaya geldi. 5 Haziran 2015'te 87 yaşında hayatını kaybeden Boro için 94'üncü doğum gününde Rahmi M. Koç Müzesi'nde bir anma etkinliği düzenlendi.

Denizcilik dünyasından pek çok ismin bir araya geldiği etkinliğin açılış konuşmasını emekli Tümamiral Cem Gürdeniz yaptı. Kızı Kısmet Deniz Polat, babasının gelecek nesillere hatıralarını aktardığı kitapların sunumunu Boro'nun torunu Suyla Polat'ın gitar konseri eşliğinde gerçekleştirdi. Daha sonra Dr. Ümit Hamlacıbaşı tarafından "Sadun Boro Kitaplarının Antropolojik Önemi" konulu konferans düzenlendi. Anma töreninde Boro'nun "Bir Hayalin Peşinde-1952'de Bir Atlantik Serüveni", "Pupa Yelken", "Fora Yelken", "Kısmet'in Dümen Suyunda" kitaplarının Epona Yayınevi tarafından yeni basımları ve hazırlık aşamasındaki son kitabı "Vira Demir" tanıtıldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sert sözlerle istifa eden AKP'li isim CHP'ye katıldı. AKP'de istifaların ardı arkası kesilmiyor
1
﻿Sert sözlerle istifa eden AKP'li isim CHP'ye katıldı. AKP'de istifaların ardı arkası kesilmiyor
﻿Sert sözlerle istifa eden AKP'li isim CHP'ye katıldı. AKP'de istifaların ardı arkası kesilmiyor
﻿Mutfak tüpüne zam
2
﻿Mutfak tüpüne zam
﻿Mutfak tüpüne zam
﻿Elazığ'da silahlı 'arazi' kavgası 3 ölü
3
﻿Elazığ'da silahlı 'arazi' kavgası 3 ölü
﻿Elazığ'da silahlı 'arazi' kavgası 3 ölü
﻿Montları ve botları giyeceğiniz tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Durum fena! Herkes hazırlansın
4
﻿Montları ve botları giyeceğiniz tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Durum fena! Herkes hazırlansın
﻿Montları ve botları giyeceğiniz tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Durum fena! Herkes hazırlansın
﻿Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
5
﻿Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
﻿Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
6
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
﻿Mustafa Destici ile Armağan Çağlayan arasında asgari ücret polemiği. Canlı yayında yanıt verdi
7
﻿Mustafa Destici ile Armağan Çağlayan arasında asgari ücret polemiği. Canlı yayında yanıt verdi
﻿Mustafa Destici ile Armağan Çağlayan arasında asgari ücret polemiği. Canlı yayında yanıt verdi
﻿Atatürk aynı saatte AKM ve Süreyya'da anılacak
﻿Atatürk aynı saatte AKM ve Süreyya'da anılacak
﻿Atatürk aynı saatte AKM ve Süreyya'da anılacak
﻿Rıza Çalımbay'dan flaş Fenerbahçe maçı açıklaması: Kloop'u örnek gösterdi
﻿Rıza Çalımbay'dan flaş Fenerbahçe maçı açıklaması: Kloop'u örnek gösterdi
﻿Rıza Çalımbay'dan flaş Fenerbahçe maçı açıklaması: Kloop'u örnek gösterdi
﻿Organize suç örgütüne yönelik operasyonda 10 şüpheli tutuklandı
﻿Organize suç örgütüne yönelik operasyonda 10 şüpheli tutuklandı
﻿Organize suç örgütüne yönelik operasyonda 10 şüpheli tutuklandı
﻿Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş'ta flaş gelişme
﻿Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş'ta flaş gelişme
﻿Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş'ta flaş gelişme
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.