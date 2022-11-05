Sadun Boro 94'üncü doğum gününde anıldı

Yelkenlisi Kısmet ve eşi Oda Boro ile birlikte 1965-1968 yılları arasında dünya seyahati yaparak amatör denizciliği dünya denizlerine açan Sadun Boro, yazdığı kitaplarla mavi sulara sevgi ve merak uyandırmaya devam ediyor.

Denizciliği ve tavizsiz bir çevreci olarak Türkiye'nin "mavi yeşil cennet" köşelerini koruması ile bilinen Boro, 1 Kasım 1928 yılında dünyaya geldi. 5 Haziran 2015'te 87 yaşında hayatını kaybeden Boro için 94'üncü doğum gününde Rahmi M. Koç Müzesi'nde bir anma etkinliği düzenlendi.

Denizcilik dünyasından pek çok ismin bir araya geldiği etkinliğin açılış konuşmasını emekli Tümamiral Cem Gürdeniz yaptı. Kızı Kısmet Deniz Polat, babasının gelecek nesillere hatıralarını aktardığı kitapların sunumunu Boro'nun torunu Suyla Polat'ın gitar konseri eşliğinde gerçekleştirdi. Daha sonra Dr. Ümit Hamlacıbaşı tarafından "Sadun Boro Kitaplarının Antropolojik Önemi" konulu konferans düzenlendi. Anma töreninde Boro'nun "Bir Hayalin Peşinde-1952'de Bir Atlantik Serüveni", "Pupa Yelken", "Fora Yelken", "Kısmet'in Dümen Suyunda" kitaplarının Epona Yayınevi tarafından yeni basımları ve hazırlık aşamasındaki son kitabı "Vira Demir" tanıtıldı.