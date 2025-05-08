Saelemaekers'ın Roma'daki geleceği belirsizliğini koruyor

Serie A'da sezon sona yaklaşırken, Alexis Saelemaekers’in geleceği yeniden tartışma konusu oldu. Roma’nın önemli galibiyetler aldığı dönemde Paredes, Hummels ve Saelemaekers gibi uluslararası tecrübeye sahip oyuncuların yedek kalması dikkat çekti. Hummels sezon sonunda veda etmeye hazırlanırken, Paredes için Boca Juniors’a dönüş söylentileri artıyor.

Saelemaekers’in durumu ise daha karmaşık. Teknik direktör Ranieri, kararlarının rakiplere ve antrenman performanslarına dayandığını belirtse de, Belçikalı futbolcunun istatistikleri farklı bir tablo çiziyor. 29 maçta altı gol ve altı asistle oynayan Saelemaekers, 1.707 dakikada etkili bir performans sergileyerek Roma’nın Şampiyonlar Ligi hedefinde kritik bir rol üstlendi.

Oyuncunun bonservisi Milan'da bulunuyor. İtalyan kulübü, Saelemaekers’in Roma’daki katkısını değerlendirerek yaz transfer döneminde nasıl bir yol izleyeceğini belirleyecek. Roma cephesi ise futbolcunun sınırlı sürelerle oynatılmasına rağmen kolektif oyun gücünün korunduğunu göstererek, takımın bireysel yeteneklere bağımlı olmadığını ortaya koyuyor.