Safa ne demek? Safa isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Safa da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Safa ne demek? Safa isminin anlamı nedir?

Safa ne demek? Safa isminin anlamı nedir?

Safa adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Safa isminin anlamını araştırıyor. Peki, Safa ne demek? Safa isminin anlamı nedir?

SAFA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Safa ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Gönül şenliği, rahat, huzur, kedersizlik.

- Eğlence, neşe, zevk.

- Saflık, berraklık.

SAFA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Safa ismi Kur'an-ı Kerim'de (Bakara Suresi 158. ayet) geçmektedir ve Safa ismini koymak caizdir.

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