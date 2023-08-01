Safa Önal son yolculuğuna yonca yaprakları uğurladı

Filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren usta senarist Safa Önal için ilk olarak Beyoğlu'ndaki Atlas 1948 sinemasında tören düzenlendi. Törenin ardından Önal'ın cenazesi Teşvikiye Camii'ne götürüldü.

Teşvikiye Camii avlusunda taziyeleri Önal'ın oğlu Umut Önal kabul etti. Önal'ın cenaze törenine Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Serdar Gökhan, Kerem Alışık, Zafer Algöz, Levent İnanır, Nur Sürer ile Yeşilçam'ın usta isimleri katıldı.

Safa Önal için, Teşvikiye Camii'nde öğle vaktinden sonra cenaze namazı kılındı. Türk bayrağına sarılı tabutun önüne konulan "Canımın içi babam, seninle beraber sonsuza kadar, canının içi oğlun" yazısı dikkat çekti. Safa Önal'ın cenazesi Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"ÇOK YAKIN BİR DOSTUMU KAYBETTİM"



Türkan Şoray, "Güzel anılarım da gitti Safa Bey ile birlikte. Çok güzel çalışmalarımız olmuştu. Sevinçlerimiz, umutlarımız olmuştu. Benim için yazdığı senaryoların kariyerime çok güzel etkisi olmuştu. Umut da benim canım, Safa bey de benim canımdı. Çok üzgünüm, çok yakın bir dostumu kaybettim" diye konuştu.



"ALLAH RAHMET EYLESİN"



Oyuncu Serdar Gökhan, “Eskisi gibi görüşme imkanımız olmuyor. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki artık herkes yaşam mücadelesi veriyor.Kendini ayakta zor tutmaya çalışıyor. Kimse kimsenin halinden haberdar değil. En son birkaç sene önce görüşmüştük. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.