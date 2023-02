Şafak Eyüboğlu: Devletin sorumluklarından birisi de sanatın özgürlüğü'nü korumaktır

Yeniçağ: Okurlarımızın daha yakından tanıması açısından şu soruyla başlayalım, Şafak Eyüboğlu kimdir, kendinizi bizim okur kitlemize nasıl tanıtmayı uygun görüyorsunuz?

Eyüboğlu: 25 Mart 1966 tarihinde İstanbul'da doğdum. Akademik eğitimimi Mimar Sinan Üniversitesi/Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü'nde 1991 yılında tamamlayıp 2022'de Anadolu Üniversitesi, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık bölümünden mezun oldum. Sanat, dünyayı anlama arayışıdır, benim için. Bu arayış kompozisyon içinde her an ve her yöne hareket etmemi sağlıyor. Her görünen ışık ve yansımaları not alır gibi hızlı ve kararlı çalışıyorum. Hareket ettikçe karşımdaki sabitlik ve açıların kesinliği tamamen kayboluyor. Modern sanatın beraberinde resim de tüm gücünü yine doğadan alıyor ve kendisine bir önceki bakış ile değil, bugün bulunduğu yerden bir sonraki bakış kaygısı içinde yaklaşmamızı öneriyor.

Yeniçağ: Sanat eleştirmenleri ve galericiler her bir sanatçının yapıtlarının evre evre, dönem dönem değerlendirilmesi gerektiğini gündemde tutuyorlar. Sizin yaklaşımınız nasıl: Yaratıcılığınızda en güçlü veya daha az güçlü dönemler var mıdır?

Eyüboğlu: Galericiler sanata dair kendi fonksiyonlarını yerine getiremiyorlar. "Sanat tanımı" çabası henüz bu kurumlar arasında sanat eleştirmenleri ile yeterli ve sürekli tartışılmış değil. Böylelikle; sanatın "sanat" olmasına dair kriter geliştirilmemiştir. Bu nedenle toplumumuzun da sanat tanımı kriterleri isabetsizdir.

Yeniçağ: Tüm çabalara rağmen Türkiye'de sanat eserlerinin geniş kitlelere ulaşmasının imkansız olduğuna vurgu yapılıyor. Örneğin yarım asırlık galerici Yahşi Baraz "Sanata yaklaşım bakımından ABD ile kıyaslandığında Türkiye mağarada yaşıyor" diyor. Sizin bakış açınız: Sanat geniş kitlelere mi ulaşmalı yoksa koleksiyonlarda daha fazla değer kazanmalı mı?

Eyüboğlu: Ülkemizde sanat eserlerinin geniş çapta tanıtımını sağlayacak herhangi bir çaba görmüyorum. Çünkü sanat hakkında toplumsal bir söylem yok. Sergi açmak ile sanatın değeri vurgulanamaz.

Yeniçağ: Sanatçı olarak gününüzün kaç saatini atölyenizde geçiriyorsunuz? Kaç saat düşünüyor, kaç saat eser yaratıyorsunuz?

Eyüboğlu: Bu şekilde işsel bir ayrımım yok. Benim için düşünmek ve oluşturmak birbirinden ayrılamaz bir bütündür.

Yeniçağ: Sanatçı devletle ilişkilerini nasıl kurmalı? Karşılıklı al-ver ilişkisi mi yoksa sanatçının eserini özellikle aydın kesimin alabilmesi için millî gelirin daha adil dağılımını mı istemeli?

Eyüboğlu: Devletin sorumluluklarından birisi de, "sanatın özgürlüğü"nü korumaktır. Sanat ortamlarının olması; insanların ekonomik olarak refah ve birbirlerine eşit düzeylerde gelirlerinin sağlanması ile ilişkilidir. Aynı zamanda devlet, sanatçıların sosyal haklarını korumak esasına göre hareket etmeli ve bu şekilde ifadelerin sanatsal çeşitliliğini öncelemelidir.

Yeniçağ: Yaklaşık otuz beş yılı bulan sanat deneyiminizle Türk resim sanatının günümüzdeki durumunu nasıl nitelendirirdiniz? Dünyaya açılması, dünyaya yaklaşması, dünyayla yarışabilmesi tatmin edici sayılabilir mi?

Eyüboğlu: Türkiye'de sanatsal ifadelerin çok sınırlı kalmasının sebebi, hayat tarzlarını farklılaştıracak bir yapıya sahip olamamasıdır. Bu yapı özgürleştiren bir etkene dönüştükçe sanatsal ifadeler elbette dünya sanatı seviyesine ulaşma potansiyeline sahiptir.

Yeniçağ: Kendinizi resim sanatının neresinde görüyorsunuz: Herhangi bir geleneğin içinde mi yoksa yarattıklarınız büyük ölçüde sizden öncekilerin dışında mı duruyor? Türk resim sanatının mihek taşlarından biri Bedri Rahmi Eyüboğlu'yla kan bağınızın olmasının size faydası mı vardır yoksa sırtınıza daha fazla sorumluluk mu yüklüyor?

Eyüboğlu: Sanat anlayışım geleneksel süsleme/motif geleneğine kadar uzanır, soyutlama tarihinin bir parçasıdır ve desenin geçerliliğinden beslenir. Benim amacım, bu aktarımlar arasında deneysel olarak yeni ilişkiler oluşturmak ve onları kendi dünya bakışıma göre yeniden düzenlemek. Bedri Rahmi Eyüboğlu ile akrabalığım benim için büyük bir zenginliktir. Araştırmacı, deneysel ve geleneksel bir çoklu ortamdan, Bedri Rahmi Eyüboğlu geleneğinden gelip bu geleneği sürdürme yolunda ilerlemekteyim.