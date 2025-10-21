Sefaköy'de iki metrobüs kaza yaptı. Durakta bekleyen metrobüse aynı istikamette ilerleyen başka metrobüs arkadan çarptı. Yenibosna istikametinde meydana gelen kazada bir yolcu hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken metrobüs güzergahında yoğunluk yaşandı. Ekiplerin çalışması yürüttü.

Olay nedeniyle metrobüs seferlerinde de bir süre aksama yaşanırken, her iki istikamette uzun metrobüs kuyruğu oluştu.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Kazada hasar oluşan metrobüslerin çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından seferler normalde döndü.