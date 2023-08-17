İslam alemi için önemli olan safer ayı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimini yayınlaması üzerine safer ayına ilişkin pek çok detay merak ediliyor. Peki, safer ayı ne zaman başlıyor? Safer ayı ibadetleri neler?

Kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayı olan safer ayı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Aşure günü ve muharrem ayından sonra gelen Safer ayı 2023 tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimi ile belli oldu.

SAFER AYI NEDİR?

Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır.

Müslümanlar için oldukça değerli aylardan biri olan Muharem ayının ilk günü 19 Temmuz'du.

Muharrem ayını idrak eden İslam alemi, Safer ayını idrak edecek. Safer olarak bilinen bu ay, Müslümanlar tarafından ibadetle geçirilecek.

SAFER KELİME ANLAMI NEDİR?

Safer sözlükte “boş kalmak, boşluk; sararmak, sarılık; karında yaşayan kurtçuk” anlamlarına gelmektedir.

2023 SAFER AYI NE ZAMAN?

Safer ayı bu yıl 17 Ağustos tarihinde idrak edilmeye başlanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takviminde yer alan bilgilere göre safer ayının bitişi ise 15 Eylül 2023 tarihine denk geliyor.

SAFER AYI İBADETLERİ NEDİR?

Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli de yoktur. Hz. Peygamber’in (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.

Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.