Saffat suresi 182 ayetten oluşmakta olup Kur’an’ı Kerim’in 37. suresidir. Saffat suresinde kıyamet ve ahiret günü gibi konulardan bahsedilmektedir. Peki, Saffat suresi nasıl okunur? Saffat suresinin anlamı ve faziletleri nedir?

Kuran'ı Kerim'in 37. suresi olan Saffat Suresinin tamamı Hicret'ten önce, Mekke döneminde indirilmiştir. 182 ayette oluşan sure Kuran'da yer alan en uzun sürelerden biridir.

Hem cinlerden hem de insanlardan bahsedilen surede kıyamet, göğün gizli bilgileri ve ahiret günü anlatılır.

Saffat Suresi, uzun bir sure olduğu için ilk 10 ayeti ezberlenerek namazda okunabilir.

SAFFAT SURESİ OKUNUŞU

Ayet 1-10: ‘’Bismillahirrahmanirrahim Vessaffati saffa Fezzacirati zecra Fettaliyati zikra İnne ilaheküm le vahıd Rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma ve rabbül meşarık İnna zeyyennes semaed dünya bi zınetinil kevakib Ve hıfzam min külli şeytanim marid La yessemmeune ilel meleil a'la ve yukzefune min külli canib Dühurav ve lehüm azabüv vasıb İlla men hatfel hatfete fe etbeahu şihabün sakıb.’’

SAFFAT SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

‘’Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Saf tutup kenetlenenlere yemin olsun. Kuran okuyarak Haykırarak yanlışı ve batılı engelleyenlere Sizin ilahınız Vahit ve Ehad'dır. (Bir ve tektir) Batının da Doğunun da Rabbidir O. Biz insanlara ve yeryüzüne yakın olan göğü süsledik. Ve üzerinizdeki göğü başkaldıran şeytanlardan korudur. Onlar ne kadar istese de gökte olup bitenleri bilemezler. Huzurumuzdan kovulurlar. Andolsun ki onlar için hiç sönmeyen bir ateş / azap vardır. Eğer gökten bir şey çalan olursa peşine muhrik / yakıcı bir yıldız takarız. ‘’

SAFFAT SURESİ FAZİLETLERİ

Saffat Duası, Müslümanların arasındaki birlik ve beraberliği arttıran en faziletli dualardan biridir. Ramazan ayı boyunca Teravih namazlarında da sık sık okunan duaların arasında yer almaktadır.

Saffat kelimesinin Türkçe karşılığı saf tutanlardır. Takva ehli tüm mümin kullar da kötülüklere, günahlara ve harama karşı saf tutarlar.

Saffat Duası, şeytanın vesveseleri sonucu ortaya çıkan kuruntuları ortadan kaldırır. Hak yolunda yürüyen Müslümanların maneviyatını güçlendirir. Bu duanın en büyük faziletlerinden biri şeytanın Allah'ın karşısında son derece aciz bir varlık olduğunu beyan etmesidir. Bazı bilgiler, sadece Rabbimizin katındadır. Hiçbir insan ve cin o bilgilere erişemez. Müslümanalar bunun bilinciyle yaşar ve Allah'ı ''Alim'' ismiyle tespih ederler.