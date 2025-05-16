Saffet Akyüz "TFF 3. Lig'de yaş kısıtlaması kaldırılsın"

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği, Türkiye Futbol Federasyonu'nun, TFF 3. Lig'deki takımların 25 yaş ve üzeri en fazla 5 oyuncuyu kadrolarında bulundurma kararına ilişkin İstanbul'da bulunan genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Toplantıya TPFD Başkanı Saffet Akyüz, dernek yöneticileri, teknik direktörler ve 50’ye yakın da bu liglerde forma giymiş futbolcular katıldı.

"ÇOK SIKINTILI BİR SÜREÇ"

Bir kararın, paydaşlarla ortak bir şekilde alınması gerektiğini belirten Saffet Akyüz, "Bu süreçte bizim dernek olarak, bu önergenin içinde olmamız gerekiyordu. Spor Bakanlığı, federasyon, kulüpler ve bizim olmamız gerekiyordu. Alınan kararının Türk futbolu, kulüpler ve futbolcular adına yararlı olması gerekiyor. 25 yaş üstü oyuncularla ilgili bir kısıtlama getiriliyor. Bu karar alındıktan sonra 5 yıl içerisinde bununla ilgili önlem alınması gerekiyor. Alınan kararla birlikte '25 yaşından sonra senin futbol oynamana kısıtlama koyuyoruz' deniliyor. Çok sıkıntılı bir süreç. Oyuncunun önüne böyle bir engel koyulduğunuzda bu oyuncunun ailesi var, 15 yıllık futbolculuk kariyeri var, 25 yaşından sonra bu çocuk hangi platformda yeniden bir hayata nasıl başlayabilir diye düşündüğümüzde, bunun çok zor olduğunu görüyoruz" diye konuştu.



"FEDERASYONUN KARARINI GÖZDEN GEÇİRMESİ GEREKİYOR"

Federasyonun aldığı kararı gözden geçirmesi gerektiğini söyleyen Başkan Akyüz, sözlerine şöyle devam etti:

"Kulüplerin yararına olabilir, gelir seviyesi gerçekten 3. Lig kulüplerimizin düşük. Eğer kısıtlama yapılacaksa mesela 3. Lig kulüplerinin gelir seviyesini nasıl artırabiliriz, elde edilen geliri 3. Lig’de oynayan oyunculara nasıl dağıtabiliriz diye düşünülmeli. 2 yıl önce bu sistem değişmişti. Bu sistem 12 yıl da sürdürüldü. 3. Lig’de bir oyuncu oynuyorsa 1 yıl oynuyor. Bizim oyuncuların gelişmesi için yapmamız gereken, iyi bir rekabet ortamında oyunculara imkan sağlamamız gerekiyor. Ortak payda da buluşup, rekabet yaptırarak, o oyuncuları seçerken, antrenörlerimizin yaşına bakmadan kim daha yararlı olur diye düşünülerek, oyuncuları bu rekabetin içinde sokmamız gerekiyor. Kısıtlamanın olmamasını gerektiğine inanıyoruz. Oyuncuların serbest rekabet içinde olması gerektiğine inanıyorum.

"REVİZE EDİLMESİ LAZIM"

Federasyonumuzun böyle bir karar aldığında paydaşlarla bunu paylaşması gerektiğine inanıyorum. Bizimle ortak konuşup, bunu zamana yayıp, 5 yıllık bir süreçte uygulamaya geçilmesi gerektiğine inanmaktayız. Bu kararın tekrar ortak paydaşlarla bir araya gelip, revize edilmesi gerekiyor.

Federasyonumuzun, futbolumuzun daha güzel olması için bir çalışma yaptığını düşünüyorum ama paydaşlarla paylaşmadığı için bunun sonunda ne gibi sonuçlar çıkabileceğiyle ilgili araştırma yapılmadığını düşündüğümüz için tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu konuyla ilgili daha duyarlı olmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu konuyla ilgili Mecnun başkanla konuştuk. Kupa süreci olduğu için çok doğru bir ortam yakalayamadık. Federasyonumuzla bu konuyu görüşeceğiz. Kendi pencerelerinden kararın olumlu olduğunu söylediler."

"DZEKO 40 YAŞINDA MÜCADELE EDİYOR"

Dünyada böyle bir kural uygulayan ülke olmadığını hatırlatan Saffet Akyüz, "Bugün 40 yaşında Edin Dzeko belki 5-10 milyon Euro para alıyor. Biz onu alkışlıyoruz, 'örnek adam, 40 yaşına kadar hala mücadele ediyor' diyoruz. Kendi oyuncumuza '25 yaşında sen artık oynama' diyoruz. Burada bir çelişki var" şeklinde konuştu.

Akyüz ayrıca yaşanan bu olayın Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'nde birlikteliği sağladığını belirtti.