‘Safi’nin genç yaşlarında Atatürk’ün portresini çizmesinden çok etkilendim

Röportaj Mayis Alizade

Yeniçağ: Türk resim sanatının mihek taşlarından biri İbrahim Safi’nin hayatı ve yapıtları üzerinde belirli süreden beri özverili çalışmalarınızın sebebi nedir? Türkiye’de yeteri kadar tanınmaması mı, Safi’yle ilgili her kuşağın kendi araştırmalarının olması gereksinimi mi?

Caferova: Öncelikle Türk resim sanatının simge isimlerinden biri İbrahim Safi’ye gösterdiğiniz ilgiden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Kurucusu ve yöneticisi olduğum Ulusal Kültürün Popagandası Toplumsal Kurumu isimli örgütün öncelikli görevlerinden biri ve hatta birincisi unutulmuş kültür-sanat ve bilim insanlarını bulup tanıtmanın yanısıra onarımı önem arzeden anıtları gündeme getirmektir. Bu işle dört seneden bu yana uğraşıyorum. Çocukluğumda bulunduğum ortam ve şair babam rahmetli Cevat Cevatlı’nın bu alanlardaki incelemeleri benim genetik kodlarıma işlemiştir. Üniversitede görev yaptığım yıllarda olduğu gibi şimdi de gücümün yettiği kadar geçtiği yaratıcılık yolunda önemli eserler vermiş insanlar üzerine incelemeler yapmışım. İbrahim Safi’nin çok zengin yaratıcılık mirasının peşine düşmem de çalışmalarımdan bir tanesi olmanın yanısıra bu işlere daha farklı biçimde yaklaşarak yoğun duygular içinde başladım. İbrahim Safi’nin ismini 2019’da katıldığım bir toplantıda duyar duymaz hayatını, kişiliğini ve eserlerini araştırmayı kararlaştırdım. Genç yaşlarında Mustafa Kemal Atatürk’ün portresini çizmesi beni çok etkilemişti. Toplantıdaki konuşmamda birkaç gün içinde İstanbul’a giderek Safi’yle ilgili bilgi ve belgeler biriktireceğimi ifade ettim. Safi’nin kimliğinde doğum yeri olarak Kafkasya yazılması bizi sürekli taciz eden ve kültür varlıklarımızı ve insanlarımızın bir kısmını kendilerinden saymayı adet edinmiş Ermeni komşularımızın İbrahim Bey’in soy ismini ‘Safiyan’ olarak dünyaya sunabileceklerinden endişeliydim. Bu kadar olumsuz duygular yaşamamdan dolayı beni suçlayabileceğinizi düşünüyorum. Kendim için çizdiğim çizelgeye uygun biçimde çalışmalarıma başlarken İbrahim Safi’nin akrabası olan kardeşinin torunu Elşad Safi’den bir dizi adres aldım. Ana amacım Azerbaycan’da doğma-büyüme Türk ressamı bu toprakların sanatseverlerine tanıtmak ve sevdirmekti.

Yeniçağ: 1898 Nahçıvan doğumlu İbrahim Safi son 25 seneye kadar Azerbaycan’da da tanınmıyordu. Siz çalışmalarınızla İbrahim Safi’yi Azerbaycan’da ne derecede tanıtmaya muvaffak oldunuz bugüne kadar?

Caferova: İlk araştırmam Renkleri Konuşturan Adam isimli kitabımın basıldığı 2020’de yönetmen Etbar Mammadov ile aynı isimli belgeseli de yaptık. 2022’de Sivil Toplum Kuruluşlarına Destek Ajansı’nın deseğiyle Safi’nin Avrupa’daki çalışmalarını araştırma fırsatı buldum ve bunun sonucunda Renkleri Solmayan Resimler kitabını Azerbaycan, Türk ve İngiliz dillerinde yayımladım. Kitaplarımın tanıtımıyla ilgili çalışmalarıma Türkiye’den başlayarak sırasıyla Azerbaycan, Almanya ve Polonya’da toplantılar düzenledim. Bulunduğum her yerde İbrahim Safi’yi Türkiye ve Azerbaycan’ın ortak değeri olarak sundum. Mustafa Kemal Atatürk’ün portresini yapması Safi’ye olan ilgiyi daha da artırıyor, bunu bizzat gördüm. Azerbaycan’ın TV kanallarında sayısız programlara konuk olduktan sonra İbrahim Safi’nin doğduğu ve terk ettikten sonra bir daha gidip görme fırsatını bulamadığı ana vatanında büyük saygı gördüğünü ifade etmem gerekir. Çalışmalarımdan dolayı aldığım teşekkür mesajları beni de mutlu ediyor.

Yeniçağ: Safi’nin Türkiye’deki ilk kitabı 1990’da Rocshe Mustahzarları’nca basılırken Azerbaycan Cumhuriyeti’nin eski İstanbul Başkonsolosu Masim Hacıyev 2019 yılında Safi’ye ait bir dizi belgenin de bulunduğu kitabını yayımlattı. Bildiğimiz kadarıyla siz Azerbaycan’da İbrahim Safi’yle ilgili ilk kez kitap yayımlamışsınız. Gereken ilgiyi gördü mü?

Caferova: İsimlerini zikrettiğiniz kitapları biliyorum ve çalışmalarım sırasında yararlanmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmem gerekir.

Yeniçağ: İbrahim Safi’yi yakından tanımış insanlarla konuştuğumuzda son günlerine kadar aklının-fikrinin hep doğup büyüdüğü topraklarda olduğunu söylerlerdi. Kendisiyle ilgili doğup büyüdüğü topraklarda incelemeler yaptığınızı biliyoruz. O çalışmalarınızla ilgili neler söylemek isterdiniz?

Caferova: Gerek Safi’nin doğduğu ve yirmi sene yaşadığı topraklardaki gerekse Türkiye’de kendisini tanımış insanlarla biraraya gelme fırsatı elde etmeseydim Safi’yle ilgili çalışmalarımın bu kadar ilgi görmesi için zemin oluşmazdı. Anavatanı Nahçıvan’da bulunduğum sıralarda gördüğüm ve günümüzde duvarlar adeta onun hasretiyle yıpranmış, gövdesine resimler kazıdığı dut ağacı adeta Safi’nin özlemiyle kurumuştu. Ama herşeye rağmen sanki duvarlar da dut ağacı da Safi özlemiyle konuşuyordu. Şerur ilinin Celilkend köyünde Safi’nin dedesi Nasrullah Han’ın mezarını ziyaret ederken birkaç avuç toprak alarak Safi’nin İstanbul Zincirkuyu’daki mezarına serptim, kuzeni İskender Safiyev’in kızı Muhabbet Hanım çok çarpıcı anılar anlattı. Yaptığım çalışmalarda bana Türkiye’de destek olmuş insanların emeğini asla unutmam. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilerken hayatta olanlara şükranlarımı sunuyorum.

Yeniçağ: Tüm bu çalışmalarınızda Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın size herhangi maddi desteği söz konusu mudur?

Caferova: Tüm bu çalışmalarımda Azerbaycan’ın Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan hiçbir destek almadım. Çalışmalarımın tamamını kendim finanse etmişim.

Yeniçağ: Safi’nin doğumunun 125. yılında etkinlikler düzenlediğinizi biliyoruz. Bilgi vermenizi rica ediyoruz

Caferova: Bu sene STK’lara Kamu Desteği Ajansı’nın açtığı yarışmada İbrahim Safi’nin doğumunun 125. senesinin Nahçıvan’da kutlanmasına ilişkin sunduğumuz proje onaylandı. 17 Ağustos’ta Nahçıvan’da yaptığımız etkinliğin İbrahim Safi’nin ismine layık olduğuna inanıyorum. Etkinliğimizde Safi’nin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ndeki akrabalarının yanısıra Bakü’den söz ve sanat ustalarının da bulunmaları bizi ayrıca memnun ve mutlu etti.

Yeniçağ: İbrahim Safi’yle ilgili çalışmalarınızı hanımı Zahora’nın vatanı Yunanistan’da ve Avrupa’nın farklı ülkelerinde sürdürüyorsunuz. Bu çalışmalarınızın sonuçlarını Türkiye’de de kitap halinde yayımlamayı düşünür müsünüz?

Caferova: Allah izin verirse yeni araştırmalara başlamak amacıyla Yunanistan’a ve Avrupa’nın birkaç farklı ülkesine gitmeyi planlıyorum. Özellikle 1953’te evlendiği Yunan menşeli kadın Zahora’yla ilgili kimi noktaları belirli süreden beri araştırmakta olduğumu ifade etmem gerekir. Safi’nin gönüllü askere gitmesi de dahil henüz açıklığa kavuşturamadığım noktalar vardır. Önümüzdeki sonbaharda kitaplarımın Bursa’da tanıtımını yapmayı düşünüyorum. Ve yeni kitabımı İbrahim Safi’nin, hayatının altmış beş senesini geçirdiği ve Türk resim sanatına misilsiz katkılar yaptığı Türkiye’de bastırabileceğime inanıyorum.

Yeniçağ: Yapmış olduğumuz röportajda verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz.