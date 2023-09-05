Safir 2 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Safir ne zaman başlıyor?

Başrollerinde Özge Yağız ve İlhan Şen'in olduğu Safir dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarında yayın hayatına yeni başlayan Safir dizisinin tüm ayrıntıları merak ediliyor. Peki, Safir 2 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Safir ne zaman başlıyor?

Safir 2 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Safir ne zaman başlıyor?

ATV’nin yeni dizisi Safir’in izleyiciyle ilk bölümü buluştu. Özge Yağız ve İlhan Şen'in başrolünde olduğu Safir’e dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Safir dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Safir 2 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Safir ne zaman başlıyor?

SAFİR 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ATV’de yayınlanacak olan Safir dizisi 4 Eylül Pazartesi ilk bölümüyle izleyicisiyle buluştu.

Safir dizisinin 2 bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Özge Yağız ve İlhan Şen'in olduğu Safir dizisinin 2. bölümü 11 Eylül Pazartesi ATV ekranlarında yayınlanacak.

Safir dizisi doğal güzellikleri ve eşsiz mimarisiyle öne çıkan Nevşehir'de çekilecek.

Ürgüp ve Kapadokya'nın eşsiz güzelliklerini ekrana taşıyacak olan dizi, konusunun yanı sıra görsel ögeleriyle de dikkat çekecek.

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SAFİR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Çekimleri başlayan, Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül paylaşıyor.

Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonda ekrana gelecek olan Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' Gülsoy ailesinin bir gecede değişen ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavları ile dolu tehlikeli yollarda kaybolma hikayesini konu alıyor.

SAFİR OYUNCU KADROSU

İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül, İpek Tuzcuoğlu, Erkan Bektaş, Müfit Kayacan, Nur Yazar, Can Bartu Arslan, Gizem Sevim, Münir Can Cindoruk, Serdar Bordanacı, Sevda Baş, Selin Işık, Efe Taşdelen, Serkan Taştemur, Can Remzi Ergen gibi birbirinden başarılı isimlerin rol aldığı dizinin yapımını NTC Medya, yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp üstleniyor.

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