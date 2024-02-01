Özge Yağız ve İlhan Şen'in kadrosunda yer aldığı Safir’in 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Kapadokya’da çekimleri devam eden Safir dizisinin yeni bölümleri merak ediliyor. Peki, Safir 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Safir yeni bölüm ne zaman?

SAFİR 23. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Safir dizisinin 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Kadrosunda Özge Yağız ve İlhan Şen'in olduğu Safir dizisinin 23. bölümü 5 Şubat Pazartesi ATV’de yayınlanacak.

SAFİR KONUSU NEDİR?

"Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi" sloganıyla ekrana gelen Safir dizisi, İlhan Şen, Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül'ün başrollerini paylaştığı etkileyici bir yapım olarak tanıtılıyor. Dizinin çekimleri Kapadokya'da gerçekleşiyor ve Gülsoy ailesinin oğlu Yaman ile hizmetlilerinin kızı Fera arasındaki dokunaklı aşk hikayesine odaklanıyor.

Dizi, toplumsal normlara meydan okuyan bir temayı işleyerek, farklı sosyal sınıflardan gelen Yaman ile Fera'nın aşkını anlatıyor. Bu aşk sadece duygusal bir bağ değil, aynı zamanda sınıf farklılıkları, aile baskısı ve toplumsal beklentiler gibi derin temaları da ele alıyor. Kapadokya'nın büyüleyici atmosferiyle örülü romantik bir öykü olarak ilerleyen Safir, izleyicilere duygu dolu anlar yaşatmanın yanı sıra toplumsal konularda da düşündürmeyi hedefliyor.

Dizi, aşkın gücünü ve toplumun beklentilerine karşı çıkmanın zorluklarını anlatarak izleyicilere çeşitli duygu yoğunlukları sunmayı amaçlıyor.