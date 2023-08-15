Safir dizisi konusu nedir? Safir dizisi oyuncuları kimler hangi kanalda yayınlanacak?

Başrollerinde Özge Yağız ve İlhan Şen'in olduğu Safir dizisinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarında yayın hayatına başlayacak Safir dizisinin tüm ayrıntıları merak ediliyor. Peki, Safir dizisi konusu nedir? Safir dizisi oyuncuları kimler hangi kanalda yayınlanacak?

Safir dizisi konusu nedir? Safir dizisi oyuncuları kimler hangi kanalda yayınlanacak?

ATV’nin yeni dizisi Safir’in izleyiciyle buluşmasına az bir zaman kaldı. Özge Yağız ve İlhan Şen'in başrolünde olduğu Safir’e dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Peki, Safir dizisi konusu nedir? Safir dizisi oyuncuları kimler hangi kanalda yayınlanacak?

SAFİR HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Etkileyici hikayesi Burcu Över ve Gül Abus Semerci'ye ait olan dizinin senaryosunu ise Burcu Över kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda Semih Bağcı'nın oturduğu, sezonun beklenen işleri arasında yerini alan Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' yeni sezonda ATV’de ekranlara gelecek.

Safir dizisi doğal güzellikleri ve eşsiz mimarisiyle öne çıkan Nevşehir'de çekilecek.

Ürgüp ve Kapadokya'nın eşsiz güzelliklerini ekrana taşıyacak olan dizi, konusunun yanı sıra görsel ögeleriyle de dikkat çekecek.

safir-dizisi-kadrosu-oyunculari-ve-konusu-1690894142833.jpg

SAFİR KONUSU NEDİR?

Çekimleri başlayan, Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül paylaşıyor.

Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonda ekrana gelecek olan Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' Gülsoy ailesinin bir gecede değişen ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavları ile dolu tehlikeli yollarda kaybolma hikayesini konu alıyor.

atvnin-yeni-dizisi-safirden-ilk-tanitim-geldi-iste-safir-dizisi-konusu-ve-oyuncu-kadrosu.jpg

SAFİR OYUNCU KADROSU

İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül, İpek Tuzcuoğlu, Erkan Bektaş, Müfit Kayacan, Nur Yazar, Can Bartu Arslan, Gizem Sevim, Münir Can Cindoruk, Serdar Bordanacı, Sevda Baş, Selin Işık, Efe Taşdelen, Serkan Taştemur, Can Remzi Ergen gibi birbirinden başarılı isimlerin rol aldığı dizinin yapımını NTC Medya, yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp üstleniyor.

Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star 58 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 58 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Oyunculuğu bırakan Angelina Jolie yeni mesleğini açıkladı Magazin
Oyunculuğu bırakan Angelina Jolie yeni mesleğini açıkladı
Barış Pehlivan beşinci kez cezaevinde. Bu sözlerle teslim oldu Güncel
Barış Pehlivan beşinci kez cezaevinde. Bu sözlerle teslim oldu
Antalya Akseki'de orman yangını çıktı Güncel
Antalya Akseki'de orman yangını çıktı
Sudan'daki çatışmalarda 4,3 milyondan fazla kişi yerinden edildi Dünya
Sudan'daki çatışmalarda 4,3 milyondan fazla kişi yerinden edildi
Talisca Beşiktaş'a derken Barcelona'ya gidiyor. İşte detaylar Spor
Talisca Beşiktaş'a derken Barcelona'ya gidiyor. İşte detaylar
Ruhani, din adamlarına özel mahkemede yargılanacak Dünya
Ruhani, din adamlarına özel mahkemede yargılanacak
NASA açıkladı. 1880'den itibaren kaydedilen en sıcak ay Dünya
NASA açıkladı. 1880'den itibaren kaydedilen en sıcak ay